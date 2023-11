Dorival lamenta ‘interferência’ do árbitro na derrota do Maracanã e planeja Luciano com James

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 0:49 Para compartilhar:

O técnico Dorival Júnior, do São Paulo, lamentou a ‘interferência’ da arbitragem na partida diante do Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã. O treinador afirmou que o cartão vermelho dado a Gabriel Neves desequilibrou a disputa e colaborou para a derrota da equipe.

“Jogo poderia ter sido mais plástico. Ele (juiz) começou errando no primeiro lance do Beraldo com o cartão amarelo e depois se perdeu nas decisões”, disse Dorival, que elogiou o desempenho do São Paulo. “Não nos abatemos, mantivemos a postura, procuramos marcar, nos posicionar bem nas novas condições, finalizamos com oito garotos da base, que é um trabalho muito importante feito pelo clube.”

Para o jogo de domingo contra o Cuiabá, no Morumbi, Dorival espera contar com Lucas e James Rodriguez. “O Lucas ficou 30 dias parado e teve cinco, seis dias de recuperação. Não se sentiu confiante e por isso vamos com calma ver se pode ser utilizado na rodada seguinte.”

Já o colombiano deverá fazer dupla com Luciano. “James e Luciano já jogaram juntos. São jogadores que se entendem, de ótimo nível”, afirmou Dorival, que lamentou mais uma vez a equipe não conseguir uma vitória fora de casa neste Brasileiro. “É uma situação que incomoda pela capacidade do time.”

