Dorival Júnior projeta recuperação ‘fundamental’ da seleção nas Eliminatórias

Oito meses após ser contratado para comandar a seleção brasileira, Dorival Júnior fará sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira. O treinador iniciará sua caminhada na busca pela vaga no Mundial sob pressão, tanto pelos resultados recentes da equipe na competição quanto pela fraca campanha na Copa América, esta já com o treinador à frente do time. Por essa razão, Dorival afirmou nesta segunda que a recuperação nas Eliminatórias é “fundamental”.

“Espero dois resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha a acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses dois resultados”, projetou o treinador, em referência aos dois jogos que a seleção fará nos próximos dias.

Na sexta, o adversário será o Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E, na terça que vem, dia 10, a seleção enfrentará o Paraguai em Assunção, no encerramento desta Data Fifa. A preparação da equipe nacional começa nesta segunda, com a apresentação dos jogadores na capital paranaense.

“Será uma sequência de trabalho em relação aquilo que vem sendo desenvolvido dentro da Copa América. Basicamente, a estrutura da equipe montada justamente em cima daquilo que nós vimos em treinamentos e jogos da última competição. Naturalmente, estão chegando alguns jovens valores, que estão tendo uma primeira oportunidade. Isso para todos nós é um fato importante, chama a atenção”, comentou Dorival.

O primeiro desafio da seleção neste ano nas Eliminatórias será contra o Equador, que está em quinto lugar na tabela, logo à frente do Brasil. A seleção soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O ataque nacional marcou oito gols, mas sofreu sete.

Dorival projetou dificuldades contra o rival equatoriano. “A equipe do Equador também é uma grande equipe, que vem numa crescente de produção, jogou uma ótima Copa América, sendo eliminada pela Argentina nos pênaltis. Então, eu acredito que teremos um bom jogo. Teremos dificuldades, porém, eu espero um rendimento muito bom da equipe brasileira e, consequentemente, a busca aí pelo melhor resultado possível.”

APOIO DA TORCIDA

O treinador pediu o apoio da torcida para o jogo a ser disputado na casa do Coritiba. “Espero a participação do torcedor, que compareça em massa, que prestigie, que volte a sentir um pouco mais a seleção brasileira. Nós estamos fazendo um trabalho para que possamos resgatar tudo isso e eu espero que essa sequência nos proporcione essa condição”, afirmou o treinador.

Dorival aposta na presença maciça da torcida em razão dos fortes laços que tem com os clubes paranaenses. O técnico se sagrou campeão paranaense pelos dois maiores clubes do Estado. Em 2008, levantou o troféu pelo Coritiba na Arena da Baixada. Em 2020, conduziu o Athletico-PR ao troféu estadual na casa do adversário. Apenas Dorival e Abel Braga conseguiram ser campeões nos dois times de maior torcida do Paraná em quase 120 anos de história da competição.

“Eu tive a oportunidade de jogar pelo Coritiba e logo em seguida, iniciar minha carreira como treinador no clube. Fui treinador do Coritiba como também do Athletico Paranaense. Curitiba sempre me recebeu muito bem. Fico muito feliz de estar retornando. Ainda mais por estarmos vindo juntamente com a seleção depois de um bom período afastado do torcedor daqui”, declarou.

As duas partidas desta Data Fifa serão as primeiras após a frustrante participação do Brasil na Copa América, encerrada com eliminação para o Uruguai nas quartas de final, em jogo decidido nos pênaltis depois de empate sem gols no tempo normal.