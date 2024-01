Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/sammyrocha/ 07/01/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O atual do treinador do São Paulo Futebol Clube, Dorival Júnior, comunicou, neste domingo, 7, à diretoria do clube paulista, que aceitou a proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o novo treinador da seleção brasileira.

O anúncio oficial deve ser realizado ainda nesta semana. A CBF buscou Dorival após demitir o técnico Fernando Diniz, que estava no comando técnico da seleção desde julho do ano passado.

Diniz comandou a seleção por seis partidas, todas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Foram três derrotas (Argentina, Colômbia e Uruguai), duas vitórias (Bolívia e Peru), e um empate (Venezuela).

Dorival Júnior era o alvo preferido do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após a demissão de Diniz e a recusa de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid.

Segundo informações do GE, o Ednaldo entrou em contato com o presidente do São Paulo, Julio Casares, para falar que gostaria de contar com o técnico do tricolor na seleção para o ciclo da Copa de 2026.

Briga jurídica não atrapalhou

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, havia sido suspenso da presidência da entidade por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão tomada no dia 7 de dezembro de 2023. Na última semana, porém, o Supremo Tribunal Federal (STF), em expedição do ministro Gilmar Mendes, recolocou Rodrigues no cargo.

Também de acordo com o GE, Dorival Júnior estava receoso em aceitar a proposta por conta do imbróglio. No entanto, ele teria recebido a informação de que, em caso de novas eleições, teria o apoio do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, favorito na sucessão à presidência da CBF.

