Dorival Júnior exalta comprometimento após mais uma vitória do Flamengo: ‘Encontramos maneira que a equipe se sente bem’

Após a incontestável vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 0 nesta terça, pela Libertadores, o técnico Dorival Júnior valorizou demais a atuação coletiva e o comprometimento de todos jogadores, que, desde a sua chegada, têm atuado em constante evolução. Por outro lado, apesar da vantagem, o treinador fez questão de ressaltar que a classificação para a semifinal da Copa não está garantida.

– Fizemos uma grande partida. Foi uma partida importante, madura, dentro daquilo que treinamos e exigimos, e a equipe respondeu. Valorizou a posse de bola sem perder a agressividade. Quando os três homens da frente estão agressivos, se filtram as jogadas e a defesa sofre menos. Fruto do trabalho, dedicação e comprometimento de cada um que entra. É um ponto importantíssimo – afirmou Dorival, seguindo:

– Encontramos uma maneira que a equipe se sente bem, confortável. Temos dois dos melhores meias do Brasil e precisam estar com a bola. Mesmo diante do Corinthians, difícil de ser batido aqui, tivemos uma atuação madura, mas só uma atuação. Temos mais 90 minutos, continua sendo perigoso e temos que ter cuidado no jogo em casa.

A partida de volta contra o Corinthians será na próxima terça, dia 9, no Maracanã. Todos os ingressos já estão vendidos, e mais de 60 mil torcedores estarão no estádio. Antes disso, contudo, o Flamengo enfrenta o São Paulo, neste sábado, pelo Brasileirão no Morumbi.



Momento do Flamengo na temporada



O momento está se consolidando, ainda não é outro. Dependerá da nossa postura daqui para frente. Se não acreditarmos naquilo que está sendo passado pela comissão técnica, ficamos no meio do caminho. Tudo pedido, foi sendo trabalhado aos poucos e está gerando resultados.

As atuações estão dentro do que está sendo pedido, e feito com muita determinação, reverte o processo e gera boas perspectivas. Estamos começando a buscar uma coisa melhor no Brasileirão. Nas Copas temos reais chances, mas temos que ter consciência que serão jogos muito complicados. Todos cuidados são poucos, são grandes equipes que se respeitam e sabem dos seus potenciais.

Posicionamento do Vidal na equipe

Pode jogar como um 5, volante, como também a função de segundo homem pelos dois lados. Ótimo passe, movimentação frequente, e tem sido importante. Passe muito boa e qualifica nossa iniciação e transição. As ligações, saindo do pé dele, fluem de forma muito clara e límpida.



Vidal ao lado também de João Gomes?

É uma possibilidade real. O João já jogou como volante, tendo também outro homem a sua frente, como Victor Hugo ou Everton. É tudo uma questão de momento. Senti que ele deu uma sufocada naquele momento, por isso o Vidal entrou.. O Thiago, apesar do amarelo, estava tendo uma atuação tranquila, com um posicionamento muito seguro.

