Dorival Júnior exalta atuação dominadora do Flamengo: ‘O plano foi respeitado até o último momento’

Foi um Flamengo extremamente dominante. O Atlético-MG praticamente não respirou nesta quarta-feira, no Maracanã. Foi uma noite em que o Rubro-Negro obrigou o goleiro Everson, do Galo, a trabalhar como não está acostumado. E o técnico do Rubro-Negro, Dorival Júnior, atribuiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao apoio da torcida, ao desempenho do tipo e à simbiose entre esses fatores.

ATUAÇÕES: Arrascaeta e Pedro garantem classificação do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil

Dorival Junior e David Luiz no Maracanã (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

– Falar sobre a torcida do Flamengo… quem não gostaria de tê-los a seu lado? Quem já atuou contra ter a oportunidade, pela terceira vez, a favor… eles fizeram a diferença. A torcida ajudou o time a ganhar a partida em campo. Atuantes. E é uma satisfação poder retribuir em campo. Essa simbiose que faz o futebol ser o que é: poder retornar com entrega ao torcedor. Isso não podemos abrir mão e vimos novamente, por isso fico muito feliz – exaltou Dorival, que completou:

– Uma equipe que, taticamente, jogou um futebol de muito bom nível, enfrentando uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Todos sabem o poderio do Atlético. A nossa equipe vem em evolução e espero que siga. Foi um jogo classificatório, mas apenas uma partida. Que tenhamos pés no chão, equilíbrio. Taticamente, fiquei muito satisfeito, o plano foi respeitado até o último momento – analisou.

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O próximo jogo do Flamengo é neste sábado. Também no Maracanã, o adversário será o Coritiba, só que pelo Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS: