Dorival Júnior enxerga falhas do Flamengo contra o São Paulo e vê semifinal aberta: ‘Não encaixou’

Uma vitória por 3 a 1, no Morumbi, e grande vantagem na semifinal da Copa do Brasil: o Flamengo teve motivos para comemorar nesta noite, mas a atuação diante do São Paulo não foi como Dorival Júnior desejava. Após o jogo, o treinador admitiu que a equipe teve dificuldades, especialmente no encaixe da marcação, mas não deixou de valorizar o resultado.

– Todos viram que foi um jogo bem disputado. Um jogo que tivemos que nos superar em busca do resultado que a nossa marcação não encaixou em sentido nenhum. Demos espaço que foram bem aproveitados. Mesmo assim estávamos com a última linha bem postada. Isso tem sido um ponto positivo da nossa equipe, uma linha defensiva que passa confiança e nos dá um respaldo importante. Mesmo em um dia que não tivemos uma partida equilibrada dentro das nossas condições, fomos letais nas chances criadas e nos postamos bem defensivamente, neutralizando boa parte das chances criadas pelo São Paulo – afirmou Dorival, projetando um confronto ainda aberto:

– Foi um resultado importante, mas nada definido. Vamos enfrentar esse grande adversário novamente, que, com certeza pode modificar esse placar.

A volta pela semifinal da Copa do Brasil será no dia 14 de setembro. Até lá, o Flamengo segue na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e também definirá uma vaga na final da Copa Libertadores contra o Vélez Sarsfield (ARG), com jogos em Buenos Aires, no próximo dia 31, e no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro.

