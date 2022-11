Dorival Júnior despista sobre Gerson no Flamengo, mas afirma: ‘Todo grande jogador interessa’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 0:12 Compartilhe

Com acordo encaminhado para seguir no comando do Flamengo em 2023, Dorival Júnior está participando do planejamento para 2023, e o clube já mira um reforço: o meia Gerson, que, inclusive, chega ao Rio de Janeiro nesta sexta. Após o empate com o Juventude, o técnico foi perguntado sobre e despistou, apesar dos elogios ao Coringa.

– É um fato natural, entradas e saídas em um clube. Todos sabem do potencial do Gerson, mas temos que ter a paciência para aguardar. Muita coisa foi ventilada nos últimos dias, muitos nomes foram debatidos. Procuramos caminhar como sempre fizemos, passo a passo, sem se aventurar. Todo grande jogador interessa aos grandes clubes – afirmou Dorival Júnior, complementando sobre outra possível movimentação do elenco e o planejamento da diretoria:

– O Rodinei, que está aqui ainda, fez uma grande campanha, foi um dos grandes da posição ao longo do ano. Fico feliz em ter ajudado a ele chegar em um momento como esse. As definições começarão a partir do fim da temporada, temos mais três ou quatro dias. Depois vem a diretoria que sabe tomar as decisões necessárias para buscar opções e fazer a manutenção do elenco – concluiu o comandante.

Apesar das declarações de Dorival Júnior, a direção já tem algumas definições para 2023, começando pela permanência do próprio treinador. Além dele, David Luiz e Filipe Luís também têm acordos encaminhados para prorrogarem seus vínculos por mais um ano.

Por outro lado, Diego Alves e Diego Ribas já anunciaram suas saídas do clube, e serão os homenageados na partida de sábado, contra o Avaí, no encerramento da temporada do Flamengo. O lateral Rodinei, citado por Dorival, também está vivendo seus últimos dias no Ninho.

