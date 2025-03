Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira e volta de Neymar é destaque; veja lista

Nesta quinta-feira, 06, o técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, anunciou a lista dos 23 jogadores convocados para os jogos de março das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Colômbia e Argentina.

O grande destaque da convocação é a volta de Neymar, que retorna à Seleção após mais de um ano fora das convocações. O camisa 10 da seleção não atuava com a amarelinha desde que lesionou o joelho em outubro de 2023, em confronto contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias.

A lista, anunciada pelo técnico da Seleção, também conta com uma novidade, a convocação do lateral Wesley, destaque do Flamengo.

Os jogadores convocados devem se apresentar à Seleção no dia 17 de março. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada. Já no dia 25, a Seleção vai até Buenos Aires enfrentar a Argentina, às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez.

Atualmente o Brasil ocupa a 5ª colocação nas Eliminatórias com 18 pontos e precisa reagir. Os comandados de Dorival Júnior vem de dois empates por 1 a 1, diante de Venezuela e Uruguai, em confrontos que ocorreram em novembro do ano passado.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (M. City) e Bento (Al-Nassr);

Laterais: Vanderson (Mônaco), Wesley (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) e Danilo (Flamengo);

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Murilo (Nottingham Forest) e Leo Ortiz (Flamengo);

Meio-campistas: Neymar (Santos); André (Wolverhampton), Matheus Cunha (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle);

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Savinho (M. City), João Pedro (Brighton), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid), Estevão (Palmeiras);