Dorival Júnior convoca dois atacantes do Botafogo para duelos da seleção nas Eliminatórias

Em crise, o técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile (10 de outubro), em Santiago, e Peru (15 de outubro), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os rivais desta Data Fifa são os dois piores times nas classificatórias sul-americanas para o Mundial. E com novidades.

Dos atletas que atuam no Brasil, Dorival apostou em Igor Jesus, centroavante do Botafogo, como um novo nome para as partidas das Eliminatórias. Luiz Henrique, companheiro alvinegro, Gerson, do Flamengo, e Guilherme Arana, do Atlético-MG também foram chamados pelo treinador.

Além de Igor Jesus, os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon – com quem trabalhou no Athletico-PR -, são dois novos nomes que estrearão pela seleção brasileira nos duelos de outubro. Estêvão, que havia sido chamado na última Data Fifa, ficou fora desta vez, por uma lesão muscular.

“Estamos em um momento que perdemos Richarlison e Pedro. Necessariamente, isso fez com que ampliássemos o leque de observações. Chegamos ao Igor Jesus, que vem se destacando, fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, e sendo um dos destaques da equipe líder da competição”, afirmou o treinador, a respeito de Igor Jesus.

Yuri Romão, presidente do Sport, será o chefe de delegação da seleção brasileira nestes próximos jogos das Eliminatórias. A seleção treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, antes da viagem para encarar o Chile, em Santiago. Após o confronto, o elenco retorna ao Brasil diretamente para Brasília.

O Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com dez pontos somados nos oito primeiro jogos. Foram apenas três vitórias, um empate e quatro derrotas até aqui. O trabalho de Dorival está preservado, segundo apurou o Estadão, mesmo após desempenhos ruins contra Equador e Paraguai, em setembro.

O desempenho da equipe sob a batuta do treinador preocupa os torcedores. Soma-se isso ao fato da seleção também ter decepcionado na Copa América – foi eliminada nas quartas de final, para o Uruguai, e venceu apenas um jogo no torneio. O contrato de Dorival com a CBF vai até o fim do ciclo para a Copa do Mundo de 2026 e, ao menos até esta rodada das Eliminatórias, o treinador estava prestigiado pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Neymar continua fora da lista de Dorival. A CBF mantém precaução sobre um possível retorno de Neymar aos gramados. A ideia é preservar o atacante até que ele tenha totais condições de entrar em campo novamente. Antes das próximas convocações, a entidade irá viajar à Arábia Saudita para entender a condição em que o atacante se encontra.

Caso a CBF, que acompanha de perto a recuperação de Neymar, entenda que ele ainda não tem condições para reestrear em novembro pela seleção brasileira, a próxima Data Fifa será em março de 2025, contra Colômbia e Argentina. Dessa forma, ele completaria um ano inteiro sem defender a equipe de Dorival Júnior. Ele se lesionou em outubro de 2023, em duelo com o Uruguai.

Confira a lista de jogadores convocados:

Goleiros – Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais – Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros – Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas – André (Wolverhampton), Gerson (Flamengo), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes – Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo); Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).