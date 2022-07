Dorival Júnior comemora vitória e destaca intensidade do Flamengo Técnico do Rubro-Negro ainda lamentou os pontos perdidos no início da temporada, mas ressalta: 'Vamos melhorando. É resultado de trabalho coletivo'







O Flamengo conquistou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. No triunfo deste sábado contra o Atlético-GO, no Maracanã, a intensidade do time carioca chamou atenção logo no primeiro tempo, quando o time fez os quatro gols e definiu o placar. Em coletiva, o técnico Dorival Júnior destacou a postura do time na partida e comemorou os três pontos.

– A equipe está jogando de maneira intensa, independentemente da formação da equipe que coloquemos. Todos estão entendendo aquilo que está sendo trabalhado, que temos treinado à exaustão. Claro que nos momentos que temos possibilidade de treinar, tentamos fazê-lo com a intensidade necessária. Todos que entram procuram cumprir, principalmente, o posicionamento determinado. Os comportamentos que são necessários para que se executem algumas funções e isso vem acontecendo independentemente dos nomes que vêm atuando. Por isso fico muito satisfeito – disse.

Dorival Júnior destacou que planeja mesmos treinos para todo o grupo, separando as equipes que atuam, por exemplo, no meio da semana por uma competição e outra que no final da semana, em outro torneio.

– A atenção que é dada para o time que jogue na quarta ou no domingo é a mesma. Todos estão adquirindo esse padrão, ganhando consistência, ganhando equilíbrio. Mas ainda seguimos na mesma condição. Ainda tentamos nos aproximar o máximo possível desse pelotão da frente. O que não é fácil porque o número de pontos que tínhamos atrasado ou deixado pelo meio do caminho acabaram complicando bastante na nossa recuperação. Mesmo assim aos poucos vêm acontecendo, vamos melhorando, evoluindo. Isso nos dá satisfação. É resultado de trabalho coletivo.

O treinador ainda fez elogios ao meia Victor Hugo, de apenas 18 anos. Ele foi um dos destaques da vitória rubro-negra neste sábado, no Maracanã.

– Comprova a eficiência do trabalho da base do clube. Um jogador desse porte, desse nível, mas temos que ter muito cuidado. Ele fez uma grande apresentação, em altíssimo nível, em todos aspectos. Porque as pessoas às vezes olham muito o gol, o passe, de repente a assistência. A jogada individual, a finta, mas a função que ele cumpre, que vem executando e desenvolvendo, isso tem peso muito grande.

O próximo jogo do Flamengo no Brasileiro é contra o São Paulo, no Morumbi, às 20h30, no sábado. Mas antes, encara o Corinthians, na terça-feira, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

