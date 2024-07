Dorival Júnior anuncia que Endrick será titular contra o Uruguai

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 20:21 Para compartilhar:

O técnico da seleção brasileira Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (5) que o jovem Endrick será titular pela primeira vez na equipe no jogo das quartas de final da Copa América-2024 contra o Uruguai.

A pérola de 17 anos, que em breve vai se juntar ao Real Madrid, vai substituir o suspenso Vinicius Jr. no ataque do Brasil neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O trio ofensivo será “Raphinha, Endrick e Rodrygo”, declarou Dorival em entrevista coletiva no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

“Perdemos um jogador importante, mas ganhamos com outro que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick”, disse o treinador.

Endrick já disputou nove partidas com a seleção, todas como reserva, e marcou três gols.

“Tudo vai acontecer com calma. Por isso que falei, para não nos precipitarmos em relação ao Endrick. No momento certo, haveria a possibilidade”, destacou Dorival.

Aos 17 anos e 11 meses, o atacante do Palmeiras é o segundo jogador mais jovem desta edição da Copa América, atrás do equatoriano Kendry Páez, de 17 anos e um mês.

O atacante revelado pelo time alviverde, contratado pelo Real Madrid no final de 2022 por cerca de US$ 75 milhões (aproximadamente R$ 409 milhões pela cotação atual), impressionou em suas primeiras aparições pela seleção brasileira, marcando em três amistosos consecutivos.

Dois desses gols deram ao Brasil a vitória sobre a Inglaterra (1-0) e o México (3-2) e outro foi marcado no empate contra a Espanha (3-3).

“Só Deus e o professor Dorival sabem”, disse Endrick, antes do torneio, sobre sua tão esperada titularidade. “Continuo trabalhando, esperando. Ninguém precisa ultrapassar as etapas, é tudo no tempo certo”.

Na Copa América, Endrick só apareceu na reta final das três partidas da primeira fase, nas quais o Brasil terminou na segunda colocação do Grupo D com cinco pontos. Rodrygo foi titular nos três jogos, enquanto Raphinha começou a segunda partida no banco, contra o Paraguai, substituído pelo jovem Savinho.

– “Muitos nos dão como mortos” –

Dorival também anunciou que fará uma segunda mudança no time titular no sábado, substituindo Wendell por Guilherme Arana na lateral-esquerda.

Sobre o Uruguai, líder do Grupo C com nove pontos, Dorival disse que “é uma seleção que merece todo o nosso respeito”.

“Esta poderia ser uma semifinal ou a final da Copa América”, destacou. “Somos rivais que se conhecem, se respeitam e será um grande jogo”.

Sentado ao lado dele, Raphinha lembrou a tradição da seleção brasileira apesar do mau momento que atravessa e da sensível ausência no sábado de seu craque, Vinicius Jr.

“Muitos jornalistas nos dão como mortos, dizem que o Uruguai vai passar fácil, mas com certeza não pensam assim no Uruguai”, afirmou. “Sabem do nosso potencial e do que pode acontecer num jogo assim.”

