Dorival Júnior analisa a evolução de Arturo Vidal no Flamengo

Um dos temas da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, após o empate sem gols do Flamengo com o Athletico, foi Vidal. O volante chileno entrou na etapa final e, assim, pôde jogar pela primeira vez no Maracanã diante da Nação. Nesse sentido, o treinador analisou a evolução do meia e revelou que sua produtividade tem aumentado.

Vidal durante o empate sem gols do Flamengo contra o Athletico, pela Copa do Brasil (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

– O Vidal está evoluindo, está começando a conhecer os seus companheiros, o seu grupo de trabalho. Está se encaixando. É um jogador com uma vivência muito grande, uma longa experiência e isso daí facilita. Jogadores de alto nível se encaixam em qualquer situação – afirmou Dorival.

– É questão apenas de um acerto, um ajuste, mas eles se entendem no olhar, às vezes, na troca de passes, na movimentação, na saída de espaços. Aos pouquinhos, ele vai alcançando a sua melhor condição. É importante que ele está começando a trabalhar com uma sequência um pouco maior com o grupo, com bola, principalmente. Com isso, a produtividade vem aumentando – completou.

Em tempo: agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Isso porque o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 20h30, para enfrentar o Atlético-GO no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do campeonato e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

