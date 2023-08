Dorival Jr. volta a lamentar falta de efetividade do São Paulo: ‘Temos pecado nas finalizações’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 19:22 Compartilhe

O São Paulo terá duas decisões pela frente nas quais necessitará de seu ataque. Tanto na Copa Sul-Americana, diante do San Lorenzo, quinta-feira, quanto na Copa do Brasil, contra o Corinthians, dia 16, ambas no Morumbi, o time terá de ganhar por vantagem de dois gols. A diferença mínima leva as definições a pênaltis. Ocorre que o time completou neste domingo três jogos seguidos sem um mísero gol e as finalizações se tornaram um tormento para Dorival Júnior, que não esconde sua preocupação.

O time vinha de 0 a 0 com o Bahia e derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo e voltou a falhar na frente, levando 2 a 0 do Atlético-MG no Morumbi, neste domingo. Dorival Júnior voltou a lamentar o desempenho ofensivo, mas cobrou paciência para a temporada não ser abreviada.

“A preocupação existe, mas não pode se tornar obsessão”, afirmou, quando questionado sobre a falta de gols. “Até porque o São Paulo não tem feito jogos ruins. Temos pecados em momentos de finalizações”, reconheceu. “Temos posse, buscado variações, tentando criar e tendo algumas dificuldades na parte final. Isso é uma realidade.”

Na visão do treinador, o clube não pode criar fantasmas antes de encarar San Lorenzo e Corinthians, o que deixaria a equipe sob uma pressão desnecessária. Dorival Júnior prefere apostar que a fase vai virar e que tudo voltará ao normal nesses próximos jogo. Ainda encara o Flamengo entre os mata-matas.

“Não podemos criar em cima de duas decisões, um ambiente em que tudo seja negativo e questionável”, disse. “Tenho de acalmar (o grupo), motivar essa equipe e fazer com que não joguemos fora tudo o que a gente vem realizando. É preocupante, mas não excessivo. E estamos buscando caminhos que precisamos. Precisamos de tranquilidade para que tudo flua de acordo.”

Dorival quer que o time apenas transforme o criado em vantagem no placar. “Na última aqui (0 a 0 com o Bahia) foram ao menos 12 chances claras e não transformamos em gols. Lá fora (visita ao San Lorenzo) da mesma forma. Foram 70% de posse e pouca objetividade.”

LUCAS MOURA EMOCIONADO

Estreante no São Paulo, Lucas Moura celebrou a festa de boas-vindas. “Recepção da torcida foi sem palavras. Infelizmente, não conseguimos corresponder em campo, mas lutamos. Chego no clube que amo para ajudar. A sensação é maravilhosa de vestir essa camisa novamente e espero poder corresponder em campo e conquistar algum título”, disse Lucas.

