Dorival Jr. convoca seleção brasileira para jogos contra Venezuela e Uruguai

A seleção brasileira está convocada para mais dois jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Jr. divulgou a lista de atletas na tarde desta sexta-feira, 1º, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A convocação foi realizada para duelos contra Venezuela, no Monumental de Maturín, em Monagas, na Venezuela, e Uruguai, que será disputado em solo brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A lista conta com novidades, como a convocação do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, relevado pelo Corinthians, e que foi convocado pela primeira vez. Além do retorno do atacante Estevão, do Palmeiras, que estava lesionado e ficou de fora da última lista.

Quem chamou atenção ao ficar de fora da lista foi Endrick, do Real Madrid, que vinha sendo convocado pelo treinador brasileiro e dessa vez não foi chamado.

Confira a lista completa abaixo:

Goleiros

Éderson (Manchester City-ING)

Bento (Al Nassr-SAU)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus-ITA)

Vanderson (Monaco-FRA)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Abner (Lyon-FRA)

Zagueiros

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

G. Magalhães (Arsenal-ING)

Militão (Real Madrid-ESP)

Murillo (Nottingham Forest-ING)

Meio-campistas

André (Wolverhampton-ING)

Andreas Pereira (Fulham-ING)

B. Guimarães (Newcastle-ING)

Gérson (Flamengo)

Paquetá (West Ham-ING)

Atacantes

Raphinha (Barcelona-ESP)

Estevão (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Savinho (Manchester City-ING)

Vini Jr. (Real Madrid-ESP)