Dorival inicia a preparação do São Paulo para ‘decisão’ diante do Corinthians

Sem o atacante Luciano, suspenso, o técnico Dorival Junior iniciou a preparação do time do São Paulo para o duelo decisivo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, às 19h30, no Morumbi.

O treinador pôde contar com os demais titulares, que não participam do empate com o Flamengo, por 1 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival orientou um treino tático, além de um trabalho de troca de passes em campo reduzido.

Como Luciano está fora do jogo com o Corinthians, a dupla de ataque deverá ser formada por Calleri e Lucas Moura. O primeiro foi poupado do jogo pelo Brasileirão, enquanto o segundo atuou desde o início, além de ser o capitão do time.

Um time provável para iniciar o duelo com o Corinthians deverá formar com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Nestor (James Rodríguez); Lucas Moura e Calleri. O elenco faz o último treino nesta terça-feira, às 11 horas, no CT da Barra Funda.

