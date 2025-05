Dorival estreia em Itaquera contra o Inter e tenta dar novo rumo ao Corinthians

Realizado por estar no Corinthians, único dos grandes paulistas que ainda não havia treinado e cuja torcida sempre lhe encantou, Dorival Júnior vai à Neo Química Arena neste sábado para viver pela primeira vez a experiência de comandar o time alvinegro em casa. A partir das 18h30, tenta mostrar uma nova perspectiva aos corintianos no Brasileirão, em duelo com o Internacional, após a goleada por 4 a 0 sofrida na partida contra o Flamengo, ainda sob comando interino de Orlando Ribeiro.

Antes do compromisso deste final de semana, pela sétima rodada do campeonato nacional, Dorival esteve em Novo Horizonte para estrear pelo clube do Parque São Jorge. Escalou um time alternativo e assistiu a uma satisfatória vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nomes como Héctor Hernández, Talles Magno, Alex Santana, Maycon e Charles tiveram oportunidade de começar jogando, mas, em Itaquera, a escalação deve ser mais parecida às que formavam o time titular nas mãos de Ramón Díaz ou mesmo de Orlando, que entregou a equipe a Dorival na 12ª colocação, com sete pontos.

Em Novo Horizonte, o novo treinador não contou com Memphis Depay, baixa por causa da pancada que sofreu no jogo contra o Flamengo, mas deve tê-lo à disposição para formar dupla de ataque com Yuri Alberto contra o Inter.

Na defesa, a zaga continua sendo formada por André Ramalho e Cacá, já que Gustavo Henrique foi submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal na sexta-feira e será desfalque por cerca de um mês. Félix Torres, em baixa após as sucessivas expulsões, permanece no banco de reservas.

Dorival pode dar uma oportunidade para Igor Coronado no meio-campo, setor que vem sofrendo com a ausência de Rodrigo Garro, atualmente sob cuidados especiais por causa da tendinopatia patelar causadora das dores sentidas por ele desde o final do ano passado.

“Vamos dar tempo para que ele (Coronado) busque seu melhor e tenha oportunidades. Deixei claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. Confio muito que ele encontrará o melhor caminho. Vamos tirar o máximo de um atleta como esse”, disse o treinador.

Muito mais sólido que o Corinthians na temporada, o Inter vai a Itaquera em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão, depois de bater o Juventude por 3 a 1 na rodada passada. No meio da semana, venceu o Maracanã do Ceará por 1 a 0, pela Copa do Brasil.

Com nove pontos e na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho tem se mostrado muito consistente sob o comando de Roger Machado, não à toa perdeu apenas uma partida em 2025 – para o Palmeiras, por 1 a 0, no Beira-Rio.

Preservados por desgaste e sequer relacionados para a partida contra o Maracanã, Vitão, Bernabei, Bruno Henrique e Alan Patrick devem voltar à equipe titular neste domingo. Bruno, contudo, disputa posição com Thiago Maia e pode começar no banco.

Roger está cheio de problemas no setor ofensivo. Vitinho fraturou um dedo da mão esquerda e se juntou aos também atacantes Borré, Lucca, Ricardo Mathias e Carbonero, todos entregues ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Bidon); Memphis Depay (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia), Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli (MG).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).