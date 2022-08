Dorival elogia jogadores do Flamengo após classificação: ‘Partida madura, equilibrada e consciente’

Parceria Lance & IstoÉ 10/08/2022 - 1:13 Compartilhe

O técnico Dorival Júnior analisou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 1 a 0. O treinador viu uma melhora do Rubro-Negro na etapa final e destacou que seu time fez uma partida “madura, equilibrada e consciente” para confirmar a classificação.

– Foi uma partida onde nós conseguimos ter equilíbrio. É natural que um jogo às vezes seja um pouco nervoso e com ansiedade natural, onde uma equipe que procurava o gol por necessidade e outra que tinha uma preocupação de fazer, mas também defender. E você foge das características da sua equipe – disse Dorival.

– O primeiro tempo foi um pouquinho diferente e, em razão disso, não tivemos a posse de bola que, em outros momentos, aconteceu. O jogo de aproximação ficou mais evidente na segunda etapa, quando melhoramos nosso posicionamento, fomos um pouco mais agressivos – analisou, antes de seguir.

– Com a posse de bola, nós aproximávamos, o que é o forte do Flamengo. Foi uma partida madura, equilibrada e consciente da necessidade de buscarmos o gol, mas também e principalmente de nos resguardarmos em razão do resultado que havíamos alcançado em São Paulo – completou.

Com o resultado, o Flamengo se mantém presente e vivo nas três competições que disputa. Hoje, é o quinto colocado do Brasileirão, está nas quartas da Copa do Brasil e na semifinal da Copa Libertadores. Ciente disso, o técnico Dorival Júnior ressaltou a necessidade de manter os pés no chão e aumentar a intensidade para a sequência da temporada.

– A equipe tem que continuar acreditando, continuar com o trabalho com seriedade e com os pés no chão. Sabendo que passamos de uma fase importante da competição. Mas ainda não alcançamos nada, apenas uma semifinal, que com certeza será duríssima, como foram essas duas fases anteriores. É um mata-mata muito perigoso. Às vezes, você abre uma vantagem, mas de repente ela pode se constituir num perigo ao longo da própria partida. Temos que ter essa consciência. Acho que a forma como a equipe jogou, madura e equilibrada, foi importante, mas nem sempre isso acontecerá – comentou.

– O torcedor, por si, ele está vendo, está acreditando por que está começando a confiar naquilo que a equipe vem passando. Nós não podemos esmorecer num momento como esse. Temos que nos capacitar ainda mais, trabalhar ainda mais, aumentar a intensidade, até porque teremos jogos importantes e fundamentais na sequência. Além de tudo isso, Copa do Brasil em paralelo ao Brasileiro. Não podemos abrir mão de situação nenhuma, temos que estar vivos e presentes em todas elas – finalizou.

O Flamengo, agora, espera o vencedor do confronto entre Vélez e Talleres para conhecer quem enfrenta na semifinal da Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time de Dorival volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Athletico no Maracanã. A partida é válida pela 22ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

