Dorival elogia ‘ambição comedida’ de Pedro, do Flamengo, pela Seleção: ‘Tem que pensar dessa forma’ Na saída do gramado após a vitória sobre o Avaí, Pedro falou sobre o sonho de ainda defender a Seleção Brasileira; a ambição foi elogiada pelo técnico Dorival Júnior







O atacante Pedro, autor dos dois gols da virada do Flamengo sobre o Avaí por 2 a 1 neste domingo, foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Isso porque além da grande fase e da atuação decisiva contra o Leão, o camisa 21 destacou que ainda sonha em ser convocado pela Seleção Brasileira.

Nesse sentido, o Dorival elogiou a “ambição comedida” do atacante, citou outros jogadores “convocáveis” do Flamengo e ressaltou que todos precisam pensar dessa forma. O treinador, inclusive, disse que torce para que seus atletas ganhem novas chances na Seleção.

> ATUAÇÕES: Pedro garante virada e leva a maior nota do Flamengo

– Não só o Pedro, mas o Flamengo tem vários jogadores convocáveis, jogadores que brigam por uma posição nas suas seleções. Fico feliz com essa recuperação do Pedro, com essa ambição comedida que ele tem de servir a nossa Seleção, de ter um espaço na nossa Seleção. Acho que o Gabriel é assim também, tem que pensar dessa forma, (Everton) Ribeiro tem que pensar dessa forma, Arrasceta em relação a sua seleção – disse Dorival.

– De um modo geral, os jogadores que aqui estão tem que ter essa ambição de estarem buscando uma possibilidade de virem a ser convocados futuramente. Estamos muito próximos de uma nova Copa. A minha torcida é para que vários deles possam ter essa oportunidade – completou.

Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Athletico, às 21h30 da próxima quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. A partida acontece no Maracanã e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

Veja mais declarações de Dorival Júnior:

ANÁLISE

– Foi uma partida interessante em muitos momentos e truncado em outros. Acho que no primeiro tempo tanto a nossa equipe quanto a equipe do Avaí não conseguiram fazer a bola rolar. Voltamos para o segundo tempo, assim como o próprio Avaí, de uma maneira diferente. Acho que querendo um pouco mais, buscando um pouco mais, jogar um pouco mais. Desde o primeiro minuto do segundo tempo, com a abertura do placar, o jogo modifica, cria uma outra condição ao longo de 49 minutos.

– Foi isso que nós fizemos, mudamos a nossa atitude, melhoramos a intensidade do jogo e buscamos em muitas oportunidades aquilo que seria a nossa virada. Merecido o resultado pela forma como o Flamengo buscou, como o Flamengo construiu o resultado. Acho que foi um bom jogo, bonito de ser visto. Bem jogado e bem disputado. Conseguimos um resultado em cima de uma equipe muito difícil de se atuar, muito bem postada e posicionada em campo.

PRIMEIRA VITÓRIA DO FLAMENGO NA RESSACADA (em jogos oficiais)

– Acho que isso é uma marca importante. Uma equipe como o Flamengo, e ainda não termos tido a oportunidade de sair com uma vitória ao longo de todos esses anos. É uma marca que acaba sendo quebrada, que fica registrada. Fico muito feliz de ter participado desse momento do clube.

– De rodada a rodada, a gente vai construindo a nossa história, aquilo que nós queremos, que nós desejamos. É um campeonato de recuperação para o Flamengo. Não temos outro caminho que não seja tirando esses pontos que serão necessários para uma aproximação com as equipes que lideram o campeonato.

ATUAÇÃO DO AVAÍ SURPREENDEU O FLAMENGO?

– Já visava e alertava todos os jogadores que, dos últimos adversários que tivemos, o Avaí seria com certeza um muito difícil de ser batido. Nós teríamos que estar muito concentrados para que pudéssemos alcançar não só a nossa melhor performance, mas acima de tudo um resultado fundamental e importante nesse processo de recuperação da equipe.

– Nós não nos surpreendemos com o Avaí, porque estamos observando a essa equipe ao longo de toda a competição, o belo trabalho desenvolvido por Barroca, comissão e jogadores, fazendo com que a equipe seja muito consistente. Nós tínhamos consciência e os jogadores foram alertados. Por isso, talvez não tenhamos sido surpreendido, não,

E MAIS: