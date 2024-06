Dorival diz que seleção teve teste duro e aprova atuação: ‘Mais satisfeito do que preocupado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A seleção brasileira passou em seu este inicial ao superar o México por 3 a 2 neste primeiro amistoso antes da Copa América. Pelo menos essa foi a opinião do técnico Dorival Júnior na coletiva concedida na madrugada deste domingo, nos Estados Unidos.

O treinador analisou a partida de uma forma geral e declarou que os seus comandados deram boas respostas diante das situações que foram apresentadas durante os noventa minutos.

“Temos que pontuar tudo que tem acontecido: positivo e negativamente. Foi um jogo muito disputado. De um modo geral, estou muito mais satisfeito do que preocupado. Estou com uma equipe que promete muito dentro de um objetivo final que é a conquista da Copa América”, analisou.

O histórico da partida, que apresentou um Brasil controlando o duelo com a vantagem de 2 a 0, e depois sofreu o empate nos momentos finais, também foi alvo de comentário do treinador brasileiro.

“Partida muito bem jogada. Um jogo até certo ponto sob controle. Mas é claro que os problemas existiram. Dificuldade na marcação pressão por exemplo. Não dá pra cobrar uma regularidade total pelo pouco tempo do elenco”, disse.

Herói da partida por ter feito o 3 a 2 nos acréscimos, Endrick acabou sendo pauta na ordem das perguntas dos jornalistas. Dorival afirmou que espera muita coisa do jovem atacante e vislumbra uma evolução muito grande com a ida do artilheiro para o Real Madrid.

“É prazeroso poder estar observando um garoto como esse, vindo de um protagonismo muito interessante na última edição do Campeonato Brasileiro nos dando uma resposta muito boa. Natural que agora vá defender o Real e que continue nessa crescente. Que não perca essa essência para que esse processo se complete e ele continue dando muitas glórias à seleção”, disse Dorival Júnior.

O treinador, porém, pediu um pouco de cautela em relação ao seu camisa 9 e revelou uma certa preocupação com os elogios e comparações ao centroavante. “O Endrick tem que se fazer por ele próprio. Tem que buscar o seu espaço e é isso que ele vem fazendo, com calma”, completou.

O Brasil agora se prepara para o seu último amistoso visando a estreia na Copa América. A equipe do técnico Dorival Júnior enfrenta os Estados Unidos no meio de semana em seu último teste. Para o confronto, a ideia é que o treinador escale os principais jogadores desde o início do duelo a fim de ajustar a seleção brasileira para o seu primeiro compromisso pelo torneio de seleções.