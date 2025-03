Dorival diz que goleada para Argentina “machuca” mas que encontrará o caminho

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, lamentou a goleada de 4 a 1 sofrida nesta terça-feira (25) para a Argentina em Buenos Aires mas garantiu ter forças para continuar dirigindo a equipe.

Julián Álvarez (4′), Enzo Fernández (12′), Alexis Mac Allister (37′) e Giuliano Simeone (71′) marcaram no estádio Monumental os gols da vitória contundente da ‘Albiceleste’, que havia entrado em campo já classificada para a próxima Copa do Mundo, enquanto Matheus Cunha (26′) marcou para a seleção canarinho.

“É natural que um resultado como esse nos machuque muito. É um sentimento que todos temos (…) É uma derrota marcante”, disse o técnico brasileiro em entrevista coletiva após sofrer a goleada contra a atual campeã mundial e bicampeã da América.

Dorival reconheceu que seu time em nenhum momento esteve perto do nível do jogo do adversário e destacou os gols marcados logo no começo da partida pela equipe de Lionel Scaloni.

“O gol no início nos gerou ainda mais dificuldades e em seguida veio o 2 a 0 (…) procuramos o gol, mas as dificuldades se repetiram ao longo do jogo”, disse ele.

“Em nenhum momento conseguimos impor o que queríamos”, lamentou.

Questionado insistentemente sobre a sua continuidade à frente da Seleção, o veterano treinador afirmou: “É um processo complicado, difícil (…) mas não tenho dúvidas em afirmar que vamos encontrar o caminho”.

A Argentina, já classificada com 31 pontos, ficou longe do Brasil que tem os mesmos pontos de Uruguai e Paraguai, todos com 21, atrás do Equador, segundo colocado com 23.

