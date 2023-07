Dorival diz que Calleri deve desfalcar São Paulo em clássico e evita projetar estreia de Pato

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 19:43 Compartilhe

Passada a vitória do São Paulo sobre o Fluminense, Dorival Júnior já começou a pensar no clássico da próxima quarta-feira, com o Palmeiras, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico indicou neste sábado estar preocupado com a série de lesões, que inclui Calleri. Para Dorival, são mínimas as chances de ter o argentino em campo no Morumbi.

“Quanto a Calleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. O Wellington é um pouco cedo pois fez poucos tempos com bola. O Pato está se aproximando da possibilidade (de jogar) e vamos aguardar”, enumerou o treinador, ao citar os três atletas.

O atacante argentino se machucou na partida contra o Tigre, na terça passada, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Calleri deixou a partida mais cedo por causa de dores nas costas, após sofrer uma pancada no local.

“Colocamos o Calleri naquela partida para termos 45 minutos em uma intensidade maior e, de repente, ele sofreu essa lesão. No dia seguinte, o Beraldo, que também havíamos segurado, salta numa bola e cai em cima do pé do Diego. Não tem uma lógica, não tem uma receita, futebol não é assim. Saí aquele dia pensando seriamente: errei o que pensei para a equipe. No dia seguinte, acontece aquele fato. Não tem como você mensurar nada, preparar nada, é rodada a rodada, dia a dia. Daqui a pouco, nos apresentaremos e num trabalho lúdico qualquer, o jogador pode sentir”, comentou Dorival.

O treinador evitou projetar a estreia de Pato. O atacante foi apresentado no clube no fim de maio e ainda sequer foi relacionado para alguma partida. “Ainda indefinido, mas se aproximando de uma possibilidade. Vamos aguardar se aproximar um pouco mais (do jogo) para definir.”

Ao longo da semana, a lista de desfalques do time do Morumbi se aproximou de 11, um time inteiro. As baixas, na avaliação de Dorival, podem fazer a diferença no confronto de mata-mata com o Palmeiras.

“Todos sabem o potencial do Palmeiras, temos que jogar nesse nível para cima, não tem jeito, não tem outro caminho. É uma equipe que vem mantendo regularidade ao longo dos últimos anos, vamos precisar de muito para ter merecimento ao final das duas partidas”, afirmou.

