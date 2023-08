Dorival critica arbitragem e define São Paulo após empate no Rio: ‘Alma com organização’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 23:07 Compartilhe

O empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Rio, despertou satisfação e frustração em Dorival Júnior, que reclamou da arbitragem, mas saiu de campo satisfeito com a atuação do São Paulo, três dias antes de decidir a semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians. O treinador discordou da marcação do pênalti que originou o gol flamenguista, em lance interpretado pelo árbitro como um falta de Michel Araújo sobre Luiz Araújo, e mostrou-se insatisfeito com a arbitragem do Brasileirão de uma forma geral.

“Tivemos uma organização muito boa, contra uma das melhores equipes do país. Buscamos o resultado a todo momento”, disse o técnico são-paulino. “Sobre o pênalti, não vou falar. O pênalti não talvez nem seja o fator principal, é a condução que tem prejudicado o que nossa equipe vem conduzindo. Se não fosse assim, poderíamos ter oito, nove pontos a mais”, concluiu.

Infeliz com a arbitragem, Dorival está muito contente com o grupo que tem em mãos. O time escalado neste domingo, com mudanças como a estreia de Lucas Moura entre os titulares, fez o que o treinador esperava. “O São Paulo é o que vocês viram aí hoje, é alma com organização. É isso que espero que a gente repita nos jogos seguintes.Temos que dar nossa vida em campo”, afirmou, já pensando no duelo com o Corinthians.

A principal novidade da noite foi a estreia do meia colombiano James Rodríguez, que entrou no segundo tempo para ganhar ritmo. O objetivo é utilizá-lo no clássico do meio de semana, não necessariamente como titular. “Em relação ao James, aos poucos ele vai se integrando, alcançando suas melhores condições”, limitou-se a comentar Dorival.

O jogo teve um sabor diferente para o técnico tricolor pois marcou seu reencontro com o Flamengo, time do qual foi demitido no ano passado mesmo após os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No gramado do Maracanã, viu formar-se uma fila de jogadores flamenguistas para abraçá-lo. Durante a coletiva de imprensa, agradeceu pelo carinho.

“O que recebi dos jogadores é uma prova de que meu caminho está consolidado e propenso a um crescimento natural”, disse. “Foi o ambiente que criamos no ano passado. Tivemos momentos bons, mas momentos não tão positivos. É natural que houvesse uma aproximação grande, muito especial. Sempre me mandam mensagens. O futebol passa por momentos, passam clubes, mas ficam cenas importantes que você viveu. Em todos os clubes que estive, o ambiente saudável é fundamental”, completou.

