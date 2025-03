Dorival corta Neymar e chama Endrick para Eliminatórias

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) – O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, cortou o craque Neymar das partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em 20 e 25 de março.

O atacante do Santos foi retirado da lista de convocados devido ao incômodo na coxa esquerda que o deixou de fora da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Dorival também cortou o defensor Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City, por lesões na coxa direita e no púbis, respectivamente. Para o lugar dos três desconvocados, o técnico chamou Endrick (Real Madrid), Alex Sandro (Flamengo) e Lucas Perri (Lyon).

Neymar não joga pela seleção brasileira desde outubro de 2023. “Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento”, escreveu o craque no Instagram.

“Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor pra zerar totalmente a lesão”, acrescentou. (ANSA).