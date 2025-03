Dorival convoca seleção brasileira com Neymar para Eliminatórias

SÃO PAULO, 6 MAR (ANSA) – O técnico Dorival Júnior convocou nesta quinta-feira (6) a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e incluiu o craque Neymar, do Santos, na lista de relacionados.

O meia-atacante de 33 anos fez sete partidas desde seu retorno à Vila Belmiro e não joga pelo Brasil desde a derrota por 2 a 0 para o Uruguai em 17 de outubro de 2023.

“Ninguém precisa falar daquilo que representa o Neymar, ele vive um processo de recuperação, e nós temos essa consciência, mas também entendemos que as capacidades de um jogador como este acabam sendo um condicionante para que ele possa superar toda e qualquer situação dentro de uma partida”, justificou Dorival.

O técnico, no entanto, pediu que não se crie uma “expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade” em cima de Neymar.

Sem jogadores do futebol italiano entre os selecionados, o Brasil enfrentará a Colômbia em Brasília (20/3) e a Argentina em Buenos Aires (25/3).

Atualmente, a seleção é apenas a quinta colocada nas Eliminatórias, com 18 pontos. A Argentina lidera com 25, seguida por Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (19). Os seis primeiros vão diretamente para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo colocado disputará a repescagem.

Confira abaixo a lista de convocados: Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City).

Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo).

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos).

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Rafinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid). (ANSA).