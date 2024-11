Dorival convoca Léo Ortiz e Martinelli para a seleção na vaga dos lesionados Militão e Rodrygo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2024 - 15:52 Para compartilhar:

O técnico Dorival Júnior convocou neste sábado o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, para os próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Eles entram nas vagas de Éder Militão e Rodrygo, que se lesionaram na vitória do Real Madrid sobre o Osasuna por 4 a 0, no Santiago Bernabéu.

O caso mais sério é o de Éder Militão, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e perderá o restante da temporada europeia. Já Rodrygo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deve retornar aos gramados em questão de semanas.

Escolhido por Dorival Júnior para o lugar de Militão, Léo Ortiz recebeu a primeira chance com o atual treinador. Esta é a terceira vez que foi convocado – às duas anteriores por Tite -, mas ainda não conseguiu estrear com a camisa da seleção brasileira. Seu nome estar presente na lista é até uma surpresa, já que o escolhido vinha sendo Fabrício Bruno.

Já Martinelli vem aparecendo constantemente na lista de Dorival, tendo, inclusive, disputado a Copa América. Ele já defendeu a seleção em 14 oportunidades e marcou dois gols.

Com os cortes, Dorival Júnior continua sofrendo com os cortes desde quando assumiu a seleção brasileira. Já foram 17, o que faz com que o treinador nunca tenha em mãos aquilo que considera ser o ideal.

A apresentação brasileira acontecerá na segunda-feira. Na quinta, já estará em Maturín para enfrentar a Venezuela. Na terça, dia 19, o desafio é diante do Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 16 pontos, atrás apenas de Argentina (22), Colômbia (19) e Uruguai (16).

Confira abaixo a convocação já com as mudanças realizadas por Dorival:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Léo Ortiz (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meias: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)