Dorival convoca Alex Telles e Dodô para jogo contra o Uruguai

Os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para substituir Guilherme Arana (lesionado) e Vanderson (suspenso) no jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai na semana que vem, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a CBF nesta sexta-feira (15).

Os dois jogadores chegarão à concentração da Seleção em Salvador um dia depois do empate com a Venezuela em 1 a 1, em Maturín.

Alex Telles já havia sido convocado anteriormente por Dorival. Desta vez, ele chega para substituir Guilherme Arana (Atlético-MG), que sofreu uma torção no tornozelo direito durante um treino antes do jogo contra a seleção venezuelana.

Por sua vez, Dodô recebe sua primeira convocação, embora já tenha passado pela Seleção Sub-23.

Depois da suspensão de Vanderson (Monaco) pelo acúmulo de cartões amarelos, o jogador da Fiorentina deve ser reserva do experiente Danilo contra o Uruguai.

O Brasil receberá a ‘Celeste’ na próxima terça-feira na Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias, o último jogo de ambas as seleções em 2024.

Depois de um mau começo na competição, a Seleção ocupa no momento a terceira colocação na tabela com 17 pontos, cinco a menos que a líder Argentina.

Mas o Brasil pode ser ultrapassado pelo próprio Uruguai (4º), em caso de empate ou vitória sobre a Colômbia (2ª) nesta sexta-feira, em Montevidéu, no fechamento da 11ª rodada.

