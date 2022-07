Dorival confirma que Everton Cebolinha deve estrear na quarta; Vidal passará por recondicionamento Na coletiva de imprensa, o comandante rubro-negro explicou a situação dos seus dois reforços. Equipe volta campo na quarta-feira, às 20h30, contra o Juventude, em Brasília

O triunfo do Flamengo sobre o Coritiba por 2 a 0, no Mané Garrincha, só confirmou o bom momento do time, que disputa três competições. No Brasileirão, a equipe luta para encostar no pelotão de frente e com a abertura da janela terá a expectativa da estreia de seus reforços. Dorival Júnior comentou sobre as situações de Everton Cebolinha e Arturo Vidal.

– Contamos com o Cebolinha já de imediato, ele estará conosco ou atuando ou entrando de repente. Passa também por um processo de adaptação – disse Dorival durante a coletiva de imprensa.

Por outro lado, o comandante rubro-negro ressaltou que o chileno necessita passar por um recondicionamento para estar apto a estrear. Desse modo, ele estará de fora da partida contra o Juventude, quarta-feira, às 20h30, também no Mané Garrincha.

– Vidal ainda é cedo, muito cedo. Não vamos criar expectativa antecipada, vamos dar tempo para que ele se condicione, conheça todos os processos. Para que ainda assim tenhamos em condições. Precisamos ter calma com ele, acima de tudo respeitarmos tudo aquilo que foi determinado pelo departamento físico e científico do clube – frisou.



Com o triunfo, o Flamengo agora ocupa, de maneira momentânea a sétima colocação com 24 pontos. o Time torce para que os integrandes do G6 percam seus jogos ppara encostar ainda mais. Diferença para o líder Palmeiras é de seis pontos, porém os paulistas têm um jogo a menos.

