Dorival confirma Matheus Cunha como titular contra Argentina; conheça o atleta

O técnico Dorival Júnior deve promover uma série de mudanças para o confronto diante da Argentina, na próxima terça-feira, 25, às 21h, horário de Brasília. Na partida contra a Colômbia, na última quinta-feira, o Brasil perdeu atletas por lesão e suspensão, abrindo a necessidade de trocas.

Uma das grandes mudanças do treinador deve ser no comando do ataque: sai João Pedro entra Matheus Cunha. Diferente das outras trocas, a entrada do atacante do Wolverhampton no time titular é uma escolha técnica.

Matheus Cunha entrou no decorrer da partida na vitória da seleção sobre a Colômbia, substituindo justamente João Pedro, que estreou como titular da amarelinha e não foi bem.

Agora, é a vez do atacante de 25 anos ter sua chance como titular. Destaque do futebol inglês, especialmente na atual temporada, Matheus Cunha vem ganhando a concorrência pela versatilidade e deve ter liberdade para atuar em diferentes faixas do campo.

Quem é Matheus Cunha?

Matheus Cunha, 25 anos, saiu cedo do futebol brasileiro e, por isso, muitos torcedores brasileiros que não tem o costume de acompanhar o futebol internacional não o conhecem tão bem.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Matheus Cunha tem 1,84 m e atua desde cedo como centroavante, se aproveitando justamente da boa estatura e de seu físico para explorar suas principais ações ofensivas.

Atual camisa 10 do Wolves, da Inglaterra, Matheus Cunha atua desde os 18 anos de idade, iniciando sua carreira no profissional em 2017.

Começo de carreira

Muitos torcedores brasileiros estranharam quando o jovem Matheus Cunha despontou vestindo a camisa da Seleção Brasileira em torneios sub-23 , especialmente o Torneio de Toulon, em 2019, onde o Brasil foi campeão, tendo o atacante como um dos principais destaques, terminando o campeonato com artilheiro.

A estrenhaeza é justificada quando analisamos a tragetória do centroavante. De 2014 a 2017, Matheus Cunha atuava na base do Coritiba, mas foi negociado com o Sion da Suíça antes mesmo de atuar no profissional.

Sem nunca ter atuado no futebol brasileiro, Cunha ganhou destaque logo nos primeiros anos no futebol europeu. No Sion, foi o artilheiro da equipe na temporada 2017-18, sendo o brasileiro com mais gols marcados (10 em 29 jogos) no Campeonato Suiço.

O bom desempenho do atacante em sua primeira temporada como profissional chamou a atenção de grandes centros do futebol Europeu, como a Inglaterra e Alemanha. Na disputa pela contratação do brasileiro, entre West Ham e RB Liepzing, o clube alemão levou a melhor e fechou a contratação por 15 milhões de euros.

Passagem no futebol alemão

Matheus Cunha chegou ao Leipzig para o inicio da temporada 2018-19. Ainda muito jovem, com pouco mais de 18 anos, o atacante tinha uma forte concorrência no ataque, dispuitando vaga com Timo Werner e Poulsen.

Dessa maneira, nunca chegou a ser um titular incontestável por lá. O brasileiro permaneceu em Liepzing até 2020, terminando passagem com 52 jogos e 9 gols marcados.

Em 2020, foi transferido para o Hertha Berlim, clube de mais tradição no futebol alemão, onde permaneceu por apenas uma temporada.

Apesar de aprimorar seus números, marcando 13 gols em 40 jogos, Matheus Cunha sofreu com lesões e com a má fase do time. Entretanto, o desempenho individual foi o suficiente para ganhar visibilidade e ser contratado por um gigante europeu, o Atlético de Madrid.

Chegada à Madrid

Cercado de expectativas, Matheus Cunha foi anunciado pelo Atlético de Madrid em 25 de agosto de 2021, em uma negociação na casa dos 30 milhões de euros.

Logo na primeira temporada na Espanha, se destacou, mesmo vindo do banco de reservas, terminando a temporada com sete gols marcados.

Entretanto, em sua segunda temporada vestindo a camisa do Atlético, perdeu espaço, sendo preterido por Morata, Griezmann e João Félix. O brasileiro não marcou mais nenhum gol com a camisa dos “Colchoneros”.

Dessa maneira, sem espaço e buscando novos ares, encerrou sua passagem ainda na temporada 2022-23, sendo negociado por empréstimo para o Wolwerhampton da Inglaterra, onde permanece até os dias atuais.

Destaque no Wolverhampton

Matheus Cunha chegou ao Wolverhampton no final de 2022 por empréstimo. O clube precisaria exercer uma opção de compra caso o brasileiro batesse uma série de metas, que foram alcançadas.

Dessa maneira, Matheus Cunha seguiu nos Wolves e é um dos grandes destaques da equipe até hoje. Com duas temporadas e meia no currículo pelo clube inglês, Matheus Cunha já atuou em 85 partidas. Ao todo, já marcou 31 gols e distribuiu 13 assistências.

Na temporada atual o centroavante vem se destacando apesar do péssimo momento dos Wolves. O clube amarga a 17ª e está à uma posição da zona de rebaixamento.

Apesar da campanha ruim do clube, Cunha é um dos jogadores que se salvam. Em 26 partidas na Premier League desta temporada, por exemplo, Cunha já marcou 13 gols e deu 4 assistências, sendo o artilheiro da equipe na competição e o 9º artilheiro do campeonato.

Seleção Brasileira

Ainda jovem e se mostrando cada vez mais “pronto”, Matheus Cunha tem um bom tempo de experiência vestindo a camisa da Seleção.

Sua primeira convocação foi para a Seleção Sub-20, em junho de 2018. Desde então, passou a ser presença frequente nas convocações do Brasil Sub-23, participando ativamente do título do Torneio de Toulon em 2019 e da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Pela Seleção principal, foi convocado pela primeira vez em 2022, para disputar partidas contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Sua estreia vestindo a camisa da amarelinha foi justamente diante da Argentina, adversária do Brasil no jogo desta terça-feira. Naquela oportunidade, também em confronto pelas Eliminatórias, a partida terminou em 0 x 0 e Matheus Cunha quase marcou um golaço em chute da intermediária do campo.