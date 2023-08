Dorival chama responsabilidade no São Paulo e mostra frustração: ‘Derrota muito marcante’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 21:09 Compartilhe

Dorival Júnior chegou na entrevista coletiva após a ‘derrota marcante’ para o lanterna América-MG, por 2 a 1, frustrado com o desempenho do São Paulo na Arena Independência. O treinador chamou a responsabilidade pelo resultado em Belo Horizonte e afirmou que este jogo tem que servir de ‘exemplo’ para a sequência de decisões que o clube tem pela frente, entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

“Essa derrota tem que ser marcante para nós. Tem que marcar muito, doer demais e servir de exemplo daqui para frente”, afirmou Dorival. Em campo, o técnico colocou um time misto, entre jogadores da base e que não vinham atuando, poupando os titulares para o jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Morumbi. No confronto de ida, o clube perdeu por 2 a 1 em Quito, no Equador.

Para o confronto, o elenco passou a semana toda na capital equatoriana e só chegou em Belo Horizonte no sábado, 26. Quando questionado se isso atrapalhou no desempenho em campo, o treinador rechaçou a hipótese: “Não podemos imputar a logística pelo resultado que tivemos hoje. Nós temos que sentir muito mais (a derrota). Nós temos que entender que o maior culpado fomos nós mesmos, e o treinador assume a responsabilidade pelo resultado. Porque nós não poderíamos ter deixado acontecer o que aconteceu”.

“Poderíamos ter dado uma resposta melhor. Deixamos a desejar coletivamente e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é uma situação inaceitável”, completou Dorival, visivelmente desapontado com o resultado. Sem vencer há seis jogos no Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória como visitante em 21ª rodadas, o São Paulo, que já esteve no G-4, caiu para 11ª posição, com 28 pontos.

Quando perguntado se a estratégia de poupar o time titular no campeonato de pontos corridos pode custar caro ao clube no final da temporada, o treinador deixou claro que não pensa desta forma, mas acredita que há a necessidade de mudar a postura do elenco.

“Todos os jogadores são titulares, eu não defino time titular e reserva. Fizemos o que foi melhor, a melhor equipe em campo, fisicamente falando, e que poderia ter dado uma resposta. Não tivemos essa competência de fazer e me responsabilizo por isso. Mas nós temos a consciência de que temos que mudar. E essa mudança passa por um todo, é uma mudança comportamental para dar outra resposta nos jogos fora de casa”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias