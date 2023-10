Dorival chama a atenção do São Paulo: ‘Temos de ter consciência de que o campeonato não acabou’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 0:16 Para compartilhar:

Dorival Júnior não conseguiu esconder a irritação após mais uma derrota do São Paulo fora de casa no campeonato Brasileiro, ao ser superado pelo Goiás, por 2 a 0, em Goiânia, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos de ter consciência de que o campeonato não acabou”, disse o treinador da equipe, que soma seis empates e sete derrotas longe do Morumbi. Essa situação (sem vitória fora de casa) incomoda. Não temos feito resultados foram dos nossos domínios.”

Dorival listou o que o time do São Paulo fez de errado em Goiânia. “Não conseguimos trabalhar a bola em cima do nosso adversário. A preocupação é grande. Precisamos trabalhar em cima disso e fazer acontecer o mais rápido possível para que os resultados aconteçam”, afirmou em entrevista coletiva.

O técnico são-paulino também mostrou descontentamento com os dois gols sofridos. “Treinamos muito (lances de bolas paradas e pelo alto), mas sofremos o primeiro gol. Partimos para cima, não encontramos o caminho e tomamos o gol em uma falha.”

Com 35 pontos, em 11º lugar, o São Paulo volta a jogar no sábado, às 18h30, no Morumbi, contra o Grêmio. Depois a equipe atua duas vezes fora de casa: palmeiras e Athletico-PR.

