Dorival celebra ajuste do São Paulo após modificações: ‘Buscamos uma vitória importantíssima’

Dorival Júnior vem rodando bastante o elenco do São Paulo para ajustar a equipe nesta reta final de Brasileirão, na qual a permanência na elite é a única missão. Nesta quinta-feira, com escalação bem diferente em relação com a utilizada no fim de semana, o técnico viu a equipe passar momentos de aperto e celebrou as modificações que acabaram sendo decisivas para a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbi.

No começo do segundo tempo, errando muitos passes e saídas de bola, o São Paulo acabou sufocado pelo Cruzeiro e não saiu atrás do placar no Morumbi por falta de pontaria dos mineiros, que até o travessão acertaram, ou por defesas de Rafael.

Dorival modificou o setor ofensivo e Luciano, uma de suas escolhas para entrar, acabou anotando o gol decisivo. “Tivemos oportunidades, mas pecamos demais no início da partida. No segundo tempo, tentávamos a saída e com a perda, acabamos nos expondo muito ali atrás”, avaliou o técnico. “Fizemos as alterações tentando voltar a ter volume de jogo e encontramos nosso gol, e criamos outras oportunidades. Em um jogo disputado, muito igual, parelho, acredito que é um resultado importantíssimo pelo momento da competição e as dificuldades que enfrentamos.”

Na visão do treinador, o fato de o Cruzeiro não ter atuado no fim de semana – teve o jogo com o Fortaleza adiado – deixou os adversários mais bem preparados para o duelo do Morumbi. Já o São Paulo visitou o Athletico-PR, na Ligga Arena, onde sempre sofre, mas desta vez empatou por 1 a 1 com chances de vencer.

“O Cruzeiro não atuou no fim e se preparou muito, nós tivemos um jogo que exigiu bastante. Mesmo assim, contra um adversário com a segunda ou terceira melhor defesa (na verdade, a quarta), e isso é resultado de muito trabalho, dedicação, ainda sim tivemos paciência e não perdemos organização”, ressaltou.

Aproveitou para evitar polêmicas sobre titulares ou reservas e explicou a escolha por James Rodríguez e com o herói da noite, Luciano, na reserva. “Quem é titular? Entrou com uma equipe no domingo, a de hoje com James na mesma função (de Luciano). Podem jogar juntos? Sim, mas ele é importante, sabe disso, da importância de tudo que realizou desde minha chegada e para mim é titular”, afirmou Dorival. “Não preciso iniciar com o jogador para que ele tenha a titularidade. Domingo foi um grupo, hoje diferente e mesmo assim tive ótima resposta. Luciano foi decisivo mais uma vez, é o que queremos, que marque presença, e tem sido assim.”

O técnico usou de exemplo o jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, para completar seu pensamento sobre titularidade e importância do grupo. “No Rio ninguém esperava o Nestor e ele foi decisivo. E também na final aqui. Era até o momento titular? Não, mas estava jogando sempre. São jogadores que eu conto, esse elenco que proporciona isso. Uso as peças dependendo da responsabilidade de cada partida”, explicou.

