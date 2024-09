Dorival anuncia lista de convocados da Seleção com Vanderson, Abner e Igor Jesus

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2024 - 14:59 Para compartilhar:

Os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon, além do atacante Igor Jesus, do Botafogo, são as novidades na lista de convocados anunciada pelo técnico Dorival Junior nesta sexta-feira (27) para enfrentar Chile e Peru em outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Abner, de 24 anos, e Igor Jesus, de 23, foram convocados pela primeira vez, enquanto Vanderson, também de 23 anos, já havia disputado duas partidas pela seleção no ano passado.

Outros convocados que atuam no futebol brasileiro são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, o meia Gérson do Flamengo e o atacante Luiz Henrique, do Botafogo.

O ataque terá novamente à disposição o trio do Real Madrid (Vinicius Junior, Rodrygo e Endrick, além dos retornos de Raphinha, autor de um bom início de temporada no Barça, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Em Santiago, contra o Chile, no dia 10 de outubro, depois em casa contra o Peru, no dia 15, em Brasília, a seleção brasileira tentará se reerguer contra os dois últimos da tabela, depois de perder quatro das últimas cinco partidas nessas eliminatórias.

o Brasil está apenas em quinto lugar, com dez pontos, um a mais que a posição que leva à disputa da repescagem (a 7ª), atualmente ocupada pelo Paraguai.

Liste de convocados:

– Goleiros: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al-Nassr/KSA), Ederson (Manchester City/ING)

– Defensores: Danilo (Juventus/ITA), Abner (Lyon-FRA), Vanderson (Monaco/FRA), Guilherme Arana (Atlético-MG), Bremer (Juventus-ITA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal/ENG), Marquinhos (PSG/FRA).

– Meias: André (Wolverhampton/ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Gérson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham-ING).

– Atacantes : Endrick (Real Madrid/ESP), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Savinho (Manchester City/ING), Vinicius Jr (Real Madrid/ESP), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Raphinha (Barcelona/ESP)

