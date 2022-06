Dorival analisa derrota e fala sobre volta ao Flamengo: ‘Preparado para desenvolver um grande trabalho’ Anunciado na última sexta-feira para o lugar de Paulo Sousa, Dorival Júnior já comandou o Flamengo diante do Internacional, neste sábado

Estreante da noite, o técnico Dorival Júnior analisou a derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Internacional, neste sábado, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O treinador destacou que o primeiro gol do Inter, marcado com menos de um minuto, direcionou o confronto e explicou que, mesmo com mais posse de bola, o Rubro-Negro teve pouca infiltração.





– O primeiro momento da partida acabou direcionando todo o jogo. Nós tivemos a posse de bola, mas com pouca infiltração. Isso comprometeu consideravelmente o nosso rendimento em campo. Na única jogada que buscamos uma infiltração foi justamente numa bola alongada ao Bruno e nós chegamos à frente do goleiro – disse Dorival.

– Acho que o Inter fez um jogo mais seguro e acabou merecendo. Nós precisamos mudar um pouco esse comportamento e vamos mudar para que isso aconteça – completou.

Cabe lembrar que Dorival Júnior ainda não teve a chance de treinar o Flamengo. Ele foi oficializado como novo técnico do time na última sexta-feira, e apenas de noite teve o primeiro contato com o grupo, já em Porto Alegre.

Agora, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30 para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.

Veja mais declarações de Dorival Júnior:

SENSAÇÃO DE VOLTAR AO FLAMENGO

– A sensação de poder retornar é, naturalmente, especial. É um momento único na carreira de qualquer profissional. Foram duas passagens com as mudanças de diretorias. Fico muito feliz de poder estar retornando e, com certeza, preparado para desenvolver um grande trabalho.

POSTURA DO FLAMENGO

– Nós temos que mudar um pouco essa concepção. Precisaremos alterar um pouco o nosso comportamento em campo, mudando um pouco o próprio perfil. Até porque, para que encontremos novamente um caminho, nós precisaremos fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito em campo. Mudando esse comportamento, nós encontremos uma nova condição que nos proporcione um reequilíbrio na competição.

O QUE HÁ DE ERRADO NO ATUAL FLAMENGO?

– Num momento como esse, em que algumas derrotar acontecem, você ficar apontando seria muito fácil, muito simples para todo e qualquer profissional. Acho que é importante agora começarmos a apontar o dedo para nós, cada um percebendo aquilo que tem feito, o que precisaremos melhorar, uma cobrança maior em todos os aspectos, fazendo com que mudemos um pouco essa chave. Uma equipe como o Flamengo não pode ter esse tipo de comportamento.

– E nós vamos trabalhar para que tudo isso seja melhorado, seja modificado para que possa nos dar uma possibilidade maior daquilo que nós estamos vendo nesse instante. Temos que ter equilíbrio e tranquilidade. É um momento complicado, é um momento difícil, reconheço, mas só com muita luta e muito trabalho encontraremos um novo caminho e soluções para tudo que estamos vivendo.

