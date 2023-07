Dorival admite expulsão, chama arbitragem de ‘vergonhosa’ e promete outro São Paulo em Itaquera

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 21:47 Compartilhe

O técnico Dorival Júnior concordou com o cartão vermelho que recebeu diante do Cuiabá, na derrota por 2 a 1, neste sábado, no Mato Grosso, mas chamou a arbitragem de ‘vergonhosa’ e prometeu um São Paulo diferente contra o Corinthians, terça-feira, na Neo Química Arena, no primeiro duelo da semifinal pela Copa do Brasil.

“A expulsão foi correta. Eu falei que a arbitragem foi vergonhosa e estava tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo, dois pesos e duas medidas”, disse Dorival. “O resultado foi merecido para o Cuiabá. Eles se apresentaram muito bem e souberam aproveitar duas falhas nossas na saída de bola para conseguir seus gols.”

O treinador são-paulino não considera um problema o time ainda não ter vencido fora de casa no Brasileiro. Em oito jogos, são quatro derrotas e quatro empates. “Fora de casa na Copa do Brasil estamos conseguindo vitórias. Isso não precisa ser debatido todo momento. A equipe está preparada para ser intensa em todos os jogos como é no Morumbi. Estamos fazendo por merecer a vitória fora de casa, mas não tem acontecido. É uma situação que incomoda bastante, mas não pode ser encarada com desespero.”

Dorival aproveitou para prever que o São Paulo será diferente diante do Corinthians, terça-feira, no primeiro jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. “Serão dois jogos complicadíssimos, difíceis como sempre são os clássicos contra o Corinthians. O time vai estar preparado para dois grandes jogos para merecermos a classificação.”

