Doris Monteiro e Leny Andrade, amigas que morreram no mesmo dia, serão veladas lado a lado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 11:13 Compartilhe

O velório das cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro, que morreram nesta segunda-feira, 24, será realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira, entre 10h e 13h. Cantoras com uma passagem marcante pela história da música brasileira, sobretudo da bossa nova, elas eram amigas. A cerimônia é aberta ao público.

Leny, um dos maiores nomes do jazz e da bossa nova, morreu de pneumonia e broncopatia inflamatória. Ela tinha 80 anos e havia passado por uma internação recentemente, em junho. Relembre aqui sua trajetória, iniciada profissionalmente aos 15 anos.

O corpo de Leny segue para o Memorial do Carmo, no Caju, onde haverá outra cerimônia de despedida, das 14h às 16h, e será depois cremado.

Já Doris Monteiro, cantora que antecipou o canto suave da bossa nova e estreou na música aos 16 anos, morreu de causas naturais aos 88. Conheça a história de Doris Monteiro. O corpo de Doris também será cremado, em cerimônia restrita à família.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias