Doriano Becaccioli conquista o título do BT 200 de Praia da Vitória, em Portugal Italiano disputa torneios no Brasil

Os italianos Doriano Becaccioli e Diego Boletinari, atletas patrocinados pela Heroes, tiveram bons resultados neste final de semana em Portugal e no Brasil pelo circuito mundial de Beach Tennis, da Federação Internacional de Tênis.

Em Praia da Vitória, em Portugal, Doriano Becaccioli, 10º do mundo, foi o campeão do BT 200 ao lado do francês Theo Irigaray marcando 6/3 6/2 sobre a dupla do francês Mathieu Guegano e do letão Maksimilians Andersons. Este é o primeiro título do ano do atleta e o 32º na carreira onde soma título Europeu no ano passado e do forte Campeonato Italiano, em 2014.

“Estou muito feliz com esse resultado porque é meu primeiro torneio com o Theo e nós dois sabemos o quão importante é começar no caminho certo. Viemos para esse torneio da forma mais agressiva possível. As condições estavam duras com muito vento e nuvens e foi difícil achar os sentimentos corretos. Com certeza nossa força e consistência de nosso saque foi fator fundamental durante todo o torneio”, disse o atleta que vem ao Brasil com Irigaray disputar os torneios BT 200 do Recife (PE), no último final de semana de julho e jogará entre os dias 4 e 7 de agosto na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), o torneio Macena Open, evento BT 400, dos mais importantes do mundo.

“Estou feliz em dizer que estarei no Brasil com o Theo. Obviamente estou focado em nosso jogo, não ligo para resultados e sim para o nível e consistência de nosso jogo. Sei que há muito trabalho a fazer e estou feliz de começar dessa forma”.

Diego Boletinari, 12º do mundo, reeditou a dupla campeão nos Açores, em Portugal, ano passado, ao lado do espanhol Antomi Ramos, atual número 1 do mundo. Eles fizeram semifinal neste final de semana no torneio BT 200 de Palmas (TO). A dupla caiu diante dos brasileiros Hugo Russo e Vinicius Chaparro por um duplo 6/3. Os dois atuam juntos também no Recife e na Praia do Francês.