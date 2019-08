Dorian se transforma em ‘perigoso’ furacão de categoria 3 rumo a Flórida

Dorian se transformou em um furacão de categoria 3 no Atlântico em sua rota para o sudeste da Flórida, que atingirá na semana que vem como uma tempestade “extremamente perigosa”, informaram meteorologistas nesta sexta-feira.

Dorian se aproxima do continente com ventos máximos sustentados de 185 Km/hora e se intensificará ainda mais antes de tocar terra no sul da Flórida entre segunda e terça-feira, informou o Centro Nacional de Furacões.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu nesta sexta-feira que os residentes se preparem para um “evento de vários dias”.

Os modelos de sua trajetória preveem que tocará terra na terça-feira na costa sudeste, na altura do condado de Palm Beach, onde o presidente Donald Trump tem sua residência de verão, o clube de golfe “Mar-a-Lago”.

Mas o chamado “cone da incerteza” ainda é amplo e o furacão poderia atingir qualquer outra localidade da Flórida. Aparentemente a tempestade virará para o norte quando estiver terra adentro, ou atravessará o estado até o Golfo do México.

DeSantis expandiu o estado de emergência a todos os condados da Flórida, não só os da costa como havia anunciado inicialmente.

“Isto é um evento muito sério”, disse em coletiva de imprensa. “Urgimos que todos os moradores da Flórida tenham comida, remédios e água suficientes para sete dias. Este pode ser um evento de vários dias que atingirá lentamente todo o estado”.

Pediu aos residentes que obedeçam as ordens de evacuação, mas também apontou que as autoridades serão cautelosas em emitir estas ordens porque a tempestade é instável.

“Às vezes, se você desaloja muito cedo, pode acabar desalojando o lugar para onde a tempestade irá se esta mudar”, comentou.

Estes episódios ocorreram há dois anos com o furacão Irma, que atingiu o sul da Flórida com categoria 4, quando uma mudança de rota de último momento forçou os desalojados a voltarem a se deslocar.

DeSantis também pediu ao presidente Trump que declare “desastre” na Flórida antes da chegada de Dorian para habilitar mais recursos.

Trump cancelou uma viagem que tinha prevista a Polônia e tuitou que “será um furacão muito grande, talvez um dos maiores!”.

O condado de Palm Beach declarou na quinta-feira à noite uma emergência local e suas autoridades disseram que anunciarão a abertura de abrigos e eventuais ordens de desalojo à medida que a tempestade se aproxime. Os condados vizinhos também ativaram seus procedimentos de emergência.

A Guarda Nacional da Flórida mobilizará nesta sexta-feira 2.000 soldados e disse que outros 2.000 serão mobilizados no sábado.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) emitiu um aviso de furacão para as ilhas das Bahamas, onde chegará no sábado.

– “Nunca se sabe” –

Dorian “continuará sendo um furacão extremamente perigoso de grande intensidade à medida que se desloque pelo noroeste das Bahamas e se aproxime da península da Flórida no início da semana que vem”, escreveu o NHC em seu boletim de 17H00 GMT (14H00 em Brasília).

Na quinta-feira, os residentes da Flórida começaram a se preparar para uma tempestade cujo destino exato ainda é imprevisível.

A loja de materiais de construção Home Depot estava ficando sem tábuas de madeira, que são utilizadas pelos moradores para vedar as janelas ante a chegada de um furacão.

“As pessoas já têm experiência, são da Flórida. Não se arriscam”, disse um funcionário da loja à AFP.

Os condados puseram à disposição centros de distribuição de sacos de areia, para colocar nas portas nas zonas inundáveis, e já se viam longas filas para comprar provisões nos supermercados.

Em Miami, as estantes de água e de comida enlatada nos supermercados estavam começando a ficar vazias e o ambiente era um pouco frenético.

“Nunca se sabe”, comentou Magdalena Gómez, de 57 anos. “Te estressam e depois pode ser que não aconteça nada, mas eu sou muito obediente. Se me dizem que compre água, eu vou, eu compro tudo”.