Doria volta ao jogo

Ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital, o empresário João Doria ainda tem uma base forte de apoiadores em diferentes setores suprapartidários. Foi instado a pensar na volta à política. Consulta amigos e tenta apoio para se lançar candidato à Prefeitura paulistana. O Podemos é uma opção.

O pacote de Lira para Lula

Ex-bolsonarista garantista no plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), articula intensamente com sua base (inclui alguns senadores) para oficializar seu apoio ao Governo do presidente Lula da Silva III. Lira quer substituir o encarregado das Relações Institucionais do Planalto, deputado Alexandre Padilha (PT-SP), pelo líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), seu amigo pessoal há muitos anos. Lira tem na mão uma bancada de quase 200 deputados que avaliza esse projeto. O plano do conglomerado ainda prevê a troca do chefe da Casa Civil, Rui Costa – com quem Lira não se dá bem –, pelo, acreditem, atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se deslocaria para o Palácio. Nesse cenário esboçado, a economia seria entregue a um não petista. Até a volta do senador Ciro Nogueira (PP-PI) ao colo do Governo está no escopo. Ex-ministro do ex-presidente inelegível, Ciro também já apoiou Lula e Dilma. Até o fechamento da Coluna, era bolsonarista.

Com 200 deputados na conta, Lira quer propor minirreforma ministerial que pode mudar núcleo do Governo Lula — mas garantiria a governabilidade

O que o Brasil compra de vizinhos

Sobre a balança comercial do Brasil com Argentina e Venezuela, com dados recentes levantados pela Coluna: Os produtos mais importados dos portenhos são veículos para transporte de mercadorias e uso especial (18%), seguidos de automóveis (17%). Já os mais exportados são soja (13%), peças de automóveis (10%) e veículos (9,8%). Os fertilizantes químicos são os produtos mais comprados da Venezuela: somam 49% das importações. O alumínio aparece em 2º lugar, com 22%. Em contrapartida, as gorduras e óleos vegetais “soft” e brutos representam 16% das exportações brasileiras para a terra de Maduro, além de produtos alimentícios (15%).

O drama da suboficial trans nas telas

A história da suboficial da FAB Maria Luiza da Silva acaba de virar documentário de cinema, premiado em festivais internacionais. Mas sua vida continua sob pendências judiciais. Após trabalhar 22 anos na manutenção de aviões, em 1998 se assumiu mulher trans. Foi a 1ª militar nessa condição. A FAB negou e antecipou a aposentadoria. Na reserva, em 2002 pediu na Justiça para voltar à ativa. Não conseguiu, porém alçou à patente de suboficial. Teve sua transexualidade reconhecida na Força, mas não deu tempo de voltar ao quartel: Fará 63 anos esse mês. Ela reza para que o STJ decida o seu soldo, que ainda é de cabo.

Maia vira o coringa do Congresso

O presidente da CPMI dos Atos Golpistas, deputado Arthur Maia (União-BA), está se especializando em liderar trabalhos polêmicos. Foi relator da Lei Anti-terror (2017), das Reformas da Previdência (2019) e Administrativa (2021), do Marco Temporal das terras indígenas (2021) e da Lei que define quarentena de 36 meses para nomeação a cargos públicos de quem participou de campanhas eleitorais. Na Reforma Administrativa proposta pelo Governo Lula da Silva, o Congresso reduziu o prazo para 30 dias. Entre gabinetes da Câmara, seu nome virou consenso para resolver pautas impopulares.

AMB: prova e licença para médico

A Associação Médica Brasileira quer instituir prova para autorizar o exercício da profissão, como acontece com os advogados que precisam do exame da OAB. O presidente da AMB, Cesar Fernandes, propõe o “teste do progresso”, exame que avaliará o conhecimento em medicar dos recém-formados.

Unicidade sindical

Cláusula sagrada do movimento operário, a Unicidade Sindical – regra trabalhista que permite funcionamento de só um sindicato por categoria na mesma base eleitoral – é discutida no Ministério do Trabalho e deve ser flexibilizada na proposta de minirreformas no segmento que o Governo vai enviar ao Congresso. A chiadeira será grande.

Consefaz pede o céu

O Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda quer convencer o Governo a abrir mão de R$ 60 bilhões previstos pelo Imposto Seletivo, a ser criado na Reforma, que incidirá sobre venda de bebidas, cigarros, combustíveis, energia e comunicações. Pede a arrecadação para Estados e municípios. Ideia do relator, Aguinaldo Ribeiro.

Nos bastidores

Quem vai controlar?

Não se fala em outro assunto nos gabinetes quando a pauta é além-aprovação dos jogos de azar: a obrigação de agência reguladora. E, claro, o fatiamento para o controle.

Ele$ estão chegando

A certeza da volta da atividade dos cassinos no Brasil é tamanha que grandes investidores estrangeiros estão aterrissando de jatinho em capitais do Nordeste para comprar terrenos e lançar resorts.

Apps & motoboys

O Governo estima entre 400 mil e 1 milhão o número de pessoas que trabalham em aplicativos de transporte e de entrega de mercadorias e alimentos. E prepara legislação para proteger estes microempreendedores. O lobby dos apps está forte.

E o BB desafinou

O TJ-RJ mandou o BB indenizar em R$ 15 mil o cantor Lulu Santos por débito de R$ 4,9 mil ao ter o cartão de crédito clonado. Ele só soube quando pediu cartão a outro banco e descobriu o nome no SPC.

