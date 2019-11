Doria: “Queremos que Lula volte para a cadeia”

O governador de São Paulo, João Doria, divulgou uma mensagem em sua rede social pedindo que os congressistas aprovem a mudança constitucional para que a prisão em segunda instância volte a ser restabelecida, como era antes da alteração feita pelos ministros do STF de só permitiram a prisão após trânsito em julgado, ou seja, depois do último recurso no STF, o que permitirá a impunidade e prejudicará o combate à corrupção.

Para o governador, “agora é hora de lutarmos pela mudança constitucional e que todos os condenados em segunda instância voltem para a cadeia”, como é o caso do ex-presidente Lula e do ex-ministro José Dirceu, soltos ontem após medida judicial, tomada com base na decisão de parte dos ministros do STF.

Doria disse que sua luta sempre foi para derrotar o PT, que mergulhou o País em uma de suas mais graves crises políticas, com a corrupção dominando a máquina pública. “Lutei ao lado do povo para vencermos o PT e a esquerda e livramos São Paulo desse mal. Também apoiei a campanha do presidente Bolsonaro para o PT não voltar ao governo federal”, disse o governador em sua mensagem nas redes sociais.

Ao final, Doria ainda reafirmou seu compromisso com seus eleitores de não permitir o retorno do PT ao governo. “Eles não voltarão ao poder! Viva o Brasil! O povo quer justiça.”