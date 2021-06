Doria promete vacinar todos os adultos de SP até 15/9

SÃO PAULO, 13 JUN (ANSA) – O governador de São Paulo, João Doria, anunciou neste domingo (13) uma nova antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, a expectativa é imunizar toda a população adulta do estado até 15 de setembro.

Segundo Doria, a vacinação com pelo menos a primeira dose contra o novo coronavírus Sars-CoV-2 será antecipada em 30 dias em relação com o último calendário anunciado na última quarta-feira (9).

“A vacina vai vencer o vírus. A saúde vai vencer o negacionismo”, disse o governador em pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, ressaltando que “está ao lado da ciência, da saúde e da vida”.

“Tenho esperança de que nesse Natal as família estarão reunidas, os amigos poderão se abraçar, as pessoas poderão voltar a viver com cautela. A história começa a mudar e a esperança começa a chegar definitivamente no Brasil”, acrescentou.

Doria lembrou das quase 500 mil mortes provocadas pela Covid-19 e reconheceu os profissionais de saúde, todos os trabalhadores que estão na linha de frente no combate à emergência sanitária e os jornalistas, que “salvam vidas” ao lutar contra as “fake news”. Essa é a segunda antecipação no calendário em menos de uma semana. Com as mudanças nas datas, 7,45 milhões de pessoas com idades entre 40 e 59 anos, que antes seriam imunizadas em julho, agora serão vacinadas em junho.

O cumprimento das novas datas, porém, é baseado nas perspectivas de entregas de imunizantes do Ministério da Saúde. Desta forma, o governo federal precisa entregar ao estado os lotes dos imunizantes dentro dos prazos programados, o que também depende da chegada de insumos da China para a fabricação das doses no Brasil.

Por fim, Doria utilizou uma frase dita pelo papa Francisco, durante cerimônia no Vaticano, para expressar a esperança de imunizar a população. “Fraternidade e esperança são remédios que o mundo precisa tanto quanto as vacinas”, disse. “Preparem o braço, em São Paulo, nós vamos vacinar. Aqui não é a terra da cloroquina, aqui é a terra da vacina”. (ANSA)

Veja também