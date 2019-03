Doria pede que paulistanos evitem sair de casa por causa das chuvas

O governador de São Paulo, João Doria, fez um pedido hoje (11) para que paulistanos só saiam de casa para trabalhar. “Além do trabalho, evitem sair de casa para outras atividades e permaneçam em casa. É mais seguro do que estarem fazendo outros programas que não sejam evidentemente a necessidade de ir ao trabalho. Esta é a recomendação da Defesa Civil do Estado de São Paulo”, declarou após participar de evento na capital paulista.

As chuvas que atingiram a Grande São Paulo na madrugada desta segunda-feira deixaram 12 mortos e seis feridos. Foram quatro mortes em Ribeirão Pires e uma em Embu das Artes por causa de deslizamentos, três em São Caetano, duas em Santo André, uma em São Bernardo e uma em São Paulo, por afogamento.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo, das 19h de domingo até as 7h de hoje (11), choveu 57,8 milímetros (mm), o que corresponde a 32,6% do volume esperado para todo o mês de março, que é de 177,4 mm. O volume acumulado no mês é de 160,8 mm, 90,6% do esperado.

Orçamento

Em 7 de março de 2017, o Diário Oficial do município publicou o deslocamento de R$ 30 milhões de verbas que seriam destinadas para ações e obras de prevenção a enchentes, para construção de uma ponte e para implantação e requalificação de terminais de ônibus para o orçamento da Secretaria de Desestatização e Parcerias, órgão recém-criado por Doria, quando estava na prefeitura.

Sobre esse assunto, Doria disse: “Houve reescalonamento do investimento da prefeitura de São Paulo. Não houve corte. Houve reescalonamento de recursos face a disponibilidade do orçamento da Prefeitura de São Paulo”. Ele destacou que agora o governo trabalha conjuntamente com a prefeitura para implantação de novos piscinões a serem instalados na região metropolitana.

Previsão

O CGE alerta que o solo encharcado mantém potencial para deslizamento de terra em áreas de risco e formação de alagamentos. Para esta terça-feira (12), a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e sensação de tempo abafado. Durante a manhã são esperadas pancadas isoladas de chuva e devem se intensificar entre a tarde e o início da noite. Permanece o risco de transbordamento de rios e córregos, bem como a formação de alagamentos intransitáveis e deslizamentos de terra em áreas de risco.

Na quarta-feira (13), o cenário é parecido, com chuvas entre o meio da tarde e o início da noite, com pancadas de forte intensidade. A umidade do ar permanece alta com os menores índices acima dos 60%.