Doria: negociações com Ford estão evoluindo; resposta positiva virá em breve

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a negociação com a Ford sobre a venda da planta da empresa em São Bernardo continua caminhando. “Está evoluindo positivamente. Esperamos em breve poder anunciar uma resposta positiva”, disse Doria, reforçando que, atualmente, dois grupos estão interessados na estrutura.

Previdência

Questionado sobre a importância do Congresso para a aprovação da reforma e se o Legislativo teria peso importante para o tema, Doria jogou responsabilidade também para o governo. “O Congresso e o governo. O Congresso é fiel importante para a reforma, mas o governo também. E é boa a participação do Judiciário”, afirmou, após participar do Ethanol Summit, em São Paulo.