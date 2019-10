Doria lamenta morte de Lázaro Brandão

Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou a morte de Lázaro de Mello Brandão, ex-presidente do Bradesco. “O Brasil sentirá falta do seu sorriso, da sua lucidez e do seu entusiasmo pelo trabalho e pelas boas causas”, afirmou o governador em um post no Twitter.

Doria disse também que o País perde um empreendedor nato, “um otimista, um homem que sempre acreditou no seu povo e no seu País”.

O ex-presidente do Bradesco morreu no começo desta quarta-feira, 16, aos 93 anos.