Doria inaugura hospital com 250 novos leitos para Covid em São Bernardo do Campo

O governador de São Paulo, João Doria, inaugurou na tarde desta quinta-feira, 14, em São Bernardo do Campo a maior unidade de saúde do País entregue exclusivamente para atendimento de pacientes com Coronavírus. Trata-se do novo Hospital de Urgência do município, onde serão oferecidos 250 leitos, sendo 80 de UTI e 170 de enfermaria, destinados aos pacientes com Covid-19 encaminhados pelas demais unidades de saúde do município. A abertura do complexo hospitalar possibilitará que a rede municipal de Saúde dobre a quantidade de leitos disponíveis na cidade, exclusivamente, para o atendimento de pacientes com Covid-19, passando de 267 para 517 leitos. Deste total, 151 são unidades de Terapia Intensiva, enquanto outras 366 de enfermaria. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB); do secretário da Saúde do município, Geraldo Sobrinho Reple; e do secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann.

“O Hospital de Urgência atende o Grande ABC, não apenas São Bernardo do Campo e, com isso, melhora a condição de oferta de leitos de UTI, essencial para o controle do coronavírus”, disse Doria. “São Bernardo dá exemplo de referência para o setor médico e para lembrar a população para ficar em casa, se proteger e contribuir para que a taxa de isolamento possa crescer e o índice de atendimento, aqui, ser feito de forma correta e adequada, salvando vidas, como é a expectativa deste hospital”, completou o governador.

Para construção do hospital, a Prefeitura de São Bernardo investiu R$ 127,6 milhões. A Administração municipal contou ainda com o auxílio financeiro de R$ 20 milhões do governo do Estado, para aquisição de equipamentos, como respiradores. “O Hospital de Urgência disponibilizará o que existe de mais moderno no setor da Saúde para atender os pacientes com o Coronavírus, e o mais importante, terá a missão de salvar vidas. Para isso, teremos uma equipe preparada para garantir atendimento para todos aqueles moradores que necessitam de atendimento”, disse Orlando Morando, durante a inauguração. “Após a pandemia, o complexo hospitalar será todo destinado ao atendimento de urgência de pacientes da cidade, ficando como um patrimônio de São Bernardo”, completou.

Ao todo, 1.500 profissionais irão atuarão no hospital, na linha de frente do combate aos pacientes com Covid-19. Deste total, 1.065 são novos postos de trabalhos criados na cidade. São colaboradores que irão desempenhar as funções de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes social, fonoaudiólogo, limpeza, segurança e profissionais da área administrativa. Nas últimas semanas, todos os colaboradores contratados para atuar no novo complexo hospitalar foram submetidos ao teste para detecção da Covid-19, garantindo assim, segurança aos serviços que serão prestados na unidade. A prioridade de atendimento no novo HU é para os moradores de São Bernardo, mas o complexo, com 23 mil metros quadrados e instalado em um prédio com sete pavimentos, também servirá de apoio para o atendimento de pacientes da Grande São Paulo, por meio da CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), gerido pelo governo do Estado.