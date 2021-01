Doria: estudos apontam que Coronavac tem eficácia de 78% a 100% contra a covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (7) que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, tem eficácia de 78% a 100% contra a covid-19, conforme antecipado mais cedo pelo Estadão/Broadcast.

O governador paulista disse ainda que nesta manhã o instituto deu entrada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao pedido para uso emergencial do imunizante. De acordo com Doria, está mantida a previsão de iniciar a vacinação no Estado no dia 25 de janeiro. Para o governador, “o objetivo é fornecer a vacina para todo o Brasil por meio do Ministério da Saúde”.

“Vacina do Butantan é a vacina de São Paulo”, disse o governador durante entrevista coletiva realizada no instituto. “Vacina de São Paulo é a vacina do Brasil”, completou o tucano. Doria comemorou os resultados como uma “vitória do trabalho iniciado em abril de 2020” e afirmou que o “planejamento para a Coronavac não é fato político, não é fato partidário, é fato da ciência”.

