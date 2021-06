‘Doria é candidato à Presidência da República’, diz o presidente do PSDB de São Paulo

O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, participou da live de IstoÉ nesta terça-feira (15). Aos 36 anos, ele é o mais jovem secretário da atual gestão tucana e comentou os caminhos políticos não só de São Paulo como do Brasil.

“O PSDB terá candidatura própria para presidente em 2022, teremos prévias para escolha do nome e o governador João Dória é candidato à presidência da República”, afirmou.

O presidente estadual do PSDB avaliou que o cenário político nacional tem espaço para uma terceira via presidencial e que o Brasil tem de sair dos cotados Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

“A candidatura do PSDB é uma opção longe dos extremos. O governador João Doria é a pessoa certa para reerguer o país no pós-pandemia. Conduzir o País para um estágio muito melhor do que se encontra hoje”, ressalta.

Vinholi entende que a candidatura do governador de São Paulo tem como importante vitrine da campanha o enfrentamento à crise sanitária do Coronavírus: “Doria tem resultados a mostrar”.

Além do governador João Doria, já anunciaram disposição de concorrer à presidência: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é o senador cearense Tasso Jereissati.

Segundo as regras definidas no encontro de hoje, as inscrições dos possíveis presidenciáveis ocorrem até o dia 20 de setembro. Em 18 de outubro deste ano começam os debates internos. A votação deve ocorrer em 2 turnos (se necessário), em 21 e 28 de novembro.

“Esperamos a participação de centenas de milhares de filiados para darmos início à construção de um novo Brasil”, conclui.

