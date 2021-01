Doria comemora voto favorável de diretora da Anvisa e pode começar vacinação hoje mesmo

O governador João Doria comemorou agora, no Centro de Convenções Rebouças, do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde acompanha a reunião técnica da Anvisa, o voto favorável à aprovação das vacinas Coronavac e AstraZeneca conferido por Meiruze Freitas, a primeira diretora da agência a votar pelo uso emergencial dos imunizantes que estão sendo produzidos no Brasil pelos institutos Butantan e Friocruz, respectivamente.

A expectativa agora é quanto ao voto do diretor Ronison Mota, que começou a ler seu voto neste instante. O governador atentamente a votação final da Anvisa para se pronunciar sobre a estratégia que o governo de São Paulo tomará em relação ao início da imunização.

É possível que tão logo as vacinas sejam aprovadas pela maioria dos cinco diretores da agência, como se espera, o governador paulista dê início à vacinação ainda hoje, no final da tarde, junto a funcionários do Hospital das Clínicas, onde o governador se encontra reunido com inúmeros especialistas, além do presidente do Butantan, Dimas Covas.

Paralelamente, o governador acaba de publicar em suas redes sociais que determinou ao Butantan que o instituto entregue “imediatamente as vacinas ao Ministério da Saúde para que sejam entregues ao Ministério da Saúde para que sejam distribuídas a SP, DF e todos os estados brasileiros”. “O Brasil tem pressa para salvar vidas”, diz o governador em sua mensagem.

Determinei que tão logo a Anvisa aprove o uso emergencial da Vacina do Butantan, o Instituto Butantan entregue imediatamente as vacinas ao Ministério da Saúde para que sejam distribuídas a SP, DF e todos os estados brasileiros. O Brasil tem pressa para salvar vidas. — João Doria (@jdoriajr) January 17, 2021

