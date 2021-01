Doria começará vacinação neste domingo, caso Coronavac seja aprovada, diz jornal

Segundo informações da Folha de S. Paulo, caso a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprove o uso emergencial da Coronavac, o governo de SP fará a primeira inoculação de uma pessoa contra a Covid-19 já na tarde deste domingo (17).

A Folha de S. Paulo também informa que caso a não aprovação do uso emergencial da Coronavac levará quase inevitavelmente a uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir a aplicação do imunizante.

Neste momento, João Doria, governador de São Paulo, acompanha a reunião na Anvisa, em que determinará a aprovação ou não do uso da vacina.

