Doria busca diálogo para vencer a crise

João Doria decidiu convidar para uma reunião de emergência no Palácio dos Bandeirantes os chefes dos três poderes de São Paulo. O objetivo foi apresentar as ações que o Estado tem tomado para conter o avanço do coronavírus.

A decisão, além de demonstrar respeito do governador pelos demais poderes, sinaliza que Doria quer manter interlocução permanente com Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Justiça Federal e Defensoria Pública.

Um aliado provoca. “Essa é a diferença: alguns atacam os demais poderes. O João dialoga”.