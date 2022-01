Doria autoriza repasse de R$ 15 mi em caráter emergencial a cidades atingidas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde deste domingo, 30, que autorizou o repasse de R$ 15 milhões em caráter emergencial para as cidades mais atingidas pelas fortes chuvas. “Sobrevoamos as áreas atingidas, foram 11 as cidades que mais sofreram com as chuvas”, disse em coletiva de imprensa no período da tarde deste domingo.

Doria confirmou que, até o momento, são 18 mortes no Estado, sendo 7 crianças e um total de 500 famílias desalojadas.

O governo de São Paulo destinou a maior parte dos recursos para Franco da Rocha, R$ 5 milhões. “Estes recursos serão liberados imediatamente para que o município possa dar atendimento ao longo da próxima semana em consequência desses desabamentos.”

Segundo o governador, os recursos serão destinados a cidades que registraram mortes pelas chuvas, mas também para municípios que, embora sem óbitos, tiveram um alto número de desabrigados. Os recursos incluem aluguel social. “O aluguel social está dentro desses recursos, mas pode ser que haja necessidade de complementar o apoio aos municípios e regiões mais atingidos.”

Doria acrescentou que a mudança climática é “clara e evidente” e falou da responsabilidade do governo federal. “A mudança climática não atinge só São Paulo, mas o mundo todo, o que aumenta a responsabilidade de descarbonização. O governo federal também tem responsabilidade, não só prefeituras, e precisa oferecer apoio com recursos.”

